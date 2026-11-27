Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Mustafa Aydın, 1990’da askerlik yaptığı Amasya’nın Merzifon ilçesinde tanıştığı kiviyi yıllar sonra kendi bahçesinde yetiştirdi. Bir fidanla başladığı üretimi 80 ağaca çıkaran Aydın, ürünlerini aracısız satıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan Mustafa Aydın, 1990 yılında askerlik yaptığı Amasya'nın Merzifon ilçesinde tanıştığı kiviyi yıllar sonra kendi bahçesinde yetiştirmeyi başardı. Bir fidanla başladığı üretim serüvenini yaklaşık 1,5 dönümlük arazisinde 80 ağaca taşıyan Aydın, bu yıl 40 yetişkin ağacından hasat yapıyor. ASKERDE TANIŞTIĞI KİVİ HAYATINI DEĞİŞTİRDİ! Kozan ilçesine bağlı Kuytucak Mahallesi Dutlu Seki mevkisinde yaşayan 58 yaşındaki Aydın, askerlik döneminde gördüğü kivinin fiyatını öğrenince bu meyveye ilgi duymaya başladı. Memleketine döndükten sonra kivi yetiştirmek için hazırlık yapan Aydın, yaklaşık 10-15 yıl sonra fidan bulabildi. Ancak ilk diktiği fidan çiçek açmasına rağmen meyve vermedi. Kivinin meyve verebilmesi için erkek ve dişi bitkilerin birlikte bulunması gerektiğini öğrenen Aydın, komşusunun bahçesindeki bitkilerden yararlanarak tozlaşmayı sağladı. Daha sonra kendi çeliklerini de üretmeye başlayan Aydın, zamanla ağaç sayısını 80'e çıkardı.

(Foto: İHA) 40 YETİŞKİN AĞAÇTAN HASAT YAPIYOR Yaklaşık 1,5 dönümlük bahçesinde 80 civarında kivi ağacı bulunan Aydın, bunların 40'ından bu yıl ürün alıyor. Yetişkin bir ağaçtan sezonuna göre 60-70 kilogram kivi elde ettiğini belirten Aydın, ürünlerini kilogramı 70-80 TL arasında değişen fiyatlarla aracısız sattığını söyledi. Kivi yetiştiriciliğinde suyun en önemli unsur olduğunu vurgulayan Aydın, ağaçların su ihtiyacını karşılamak için çatı sistemi kurmayı planladığını ifade etti. 1990 yılında Merzifon'da askerlik yaparken kiviyle tanıştığını anlatan Aydın, o dönemde meyvenin fiyatını sorduğunda aldığı yanıtın kendisinde merak uyandırdığını belirterek şöyle konuştu: "1990 yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde askerlik yaparken kiviyle tanıştım. O dönem kilosunun fiyatını sorduğumda, 'Kilosunu sorma yeğenim, tanesi 500 lira' dediler. O günden sonra içimde kiviyi yetiştirme merakı oluştu. Ancak uzun süre fidanını bulamadım. Aradan 10-15 yıl geçtikten sonra nihayet fidanına ulaştım."

(Foto: İHA) İlk fidanının meyve vermemesi üzerine araştırma yaptığını aktaran Aydın, erkek ve dişi bitkilerin önemini öğrendikten sonra başka bir bahçeden temin ettiği polenlerle çiçekleri kendi elleriyle tozlaştırdığını söyledi. "Fidanların çeliklerini de kendim ürettim. Bugün yaklaşık 1,5 dönümlük alanda 80 civarında kivi ağacım bulunuyor. Bunların yaklaşık 40'ı yetişkin durumda. Yetişkin bir ağaçtan 60-70 kilogram ürün alabiliyorum. Bahçede kilosunu 70-80 liradan satıyorum. Kivinin yetiştiriciliğinde en önemli konu su. Su ihtiyacını karşılayabilirsem başka büyük bir sıkıntı yaşamıyorum. Kivi fidanına yoğun talep var."