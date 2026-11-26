Ankara'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, 76 yaşındaki Ramazan B.'yi kendisinin ve eşinin isimlerinin terör örgütü FETÖ soruşturmalarında geçtiğini söyleyerek tuzağa düşürdü. Dolandırıcıların yönlendirmesiyle 6 bilezik ve 40 gram altınını bozduran yaşlı adam, 810 bin lirayı şüphelilerin belirttiği hesaba gönderdi. Emniyet ekiplerinin hızlı müdahalesiyle paranın bulunduğu hesaba bloke konulurken şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ankara'da kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin 76 yaşındaki Ramazan B.'ye yönelik dolandırıcılık girişimi, emniyet ekiplerinin hızlı müdahalesiyle önlendi.

FETÖ SORUŞTURMASI YALANIYLA TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

24 Kasım akşamı Ramazan B.'yi telefonla arayan ve kendilerini polis S.K. ve İ.K. olarak tanıtan kişiler, yaşlı adama kendisi, eşi ve komşularının da aralarında bulunduğu toplam 41 kişinin isminin terör örgütü FETÖ soruşturmalarında geçtiğini söyledi.

Kuyumcuların ve bankaların da soruşturmaya dahil olduğunu öne süren dolandırıcılar, Ramazan B.'den düzenleneceğini iddia ettikleri operasyon için yardım istedi.

Dolandırıcıların yönlendirmesiyle 6 bilezik ve 40 gram altınını bozduran Ramazan B., 810 bin lirayı belirtilen banka hesabına gönderdi.

Ankara'da dolandırıcıların tuzağına düşen 76 yaşındaki Ramazan B.'nin 810 bin lirası polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. (Foto: İHA)

SAHTE POLİSLERİN TUZAĞINI GERÇEK POLİSLER BOZDU

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucunda paranın gönderildiği hesap tespit edilerek hesaba bloke konuldu.

Dolandırıcıların erişimine kapatılan paranın Ramazan B.'ye iade edilmesi için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

SAHTE POLİS KİMLİĞİ VE BELGELER KULLANMIŞLAR

Polis ekipleri, şüphelilerin güven kazanmak ve söylediklerini inandırıcı hale getirmek amacıyla sahte polis kimliği ve çeşitli sahte belgeler kullandıklarını tespit etti.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

"ALTINLARIMI BOZDURMAMI İSTEDİLER"

Yaşadığı olayın detaylarını anlatan Ramazan B., "Komiser olduğunu söyleyen biri beni aradı. Kimliklerimize ulaşıp bilgilerin bize ait olup olmadığını sordular. Bilgilerin bize ait olduğunu fakat fotoğraftakilerin biz olmadığımızı söyledim. İsmimizin 41 kişiyle birlikte suç dosyasında geçtiğini, arandığımızı, yaşımızın ileri olması ve sicilimizin temiz olması nedeniyle bizi emniyete çağırmadıklarını belirttiler. Her yerde operasyon yaptıklarını, kuyumcuların da suça karıştığını ve bankaların da işin içinde olduğunu ifade ettiler. Kendilerine yardımcı olmamızı istediler. İsmimizin de FETÖ terör örgütü dosyalarında yer aldığını söylediler. Komşularımızın da aynı suça karıştığını dile getirdiler. Daha sonra başka biri daha bizi aradı. Savcılıktan birilerinin geleceğini ve operasyonların sürdüğünü söyledi. Hiç kimseyle irtibata geçmemem gerektiğini belirterek telefonumu sürekli açık tutmamı istediler. Bize yemin ettirdiler. Kuyumculara düzenleyecekleri operasyon için altınlarımıza ihtiyaçları olduğunu belirttiler. Altınların daha sonra iade edileceğini söylediler. Altınlarımı bozdurmamı istediler" ifadelerini kullandı.

"PARAM ŞU ANDA GÜVENDE"

Polis ekiplerine teşekkür eden Ramazan B., "Bankaya giderek bozdurduğum altınların parasını yatırdım. Tam o sırada Ankara Emniyetinden gerçek polisler bana ulaştı. Yanıma geldiler. Dolandırıldığımı söylediler. İfademe başvurdular. Polisler, bankaya yatırdığım paraya erişimin kapatıldığını söylediler. Param şu anda güvende. Ankara Emniyeti mensubu polislerimize çok teşekkür ediyorum. Devletimiz ve polisimiz ayakta. Bizlere huzur veriyor. Toplam 6 bileziğimiz ve 40 gram altınımız vardı. Bunları 810 bin liraya bozdurmuştum. Bu süreçte yanımda olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.