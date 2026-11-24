Telefondaki kişinin gerçekten polis olduğuna inanan Bayraktar, Alparslan Türkeş Bulvarı'ndaki bir kuyumcuya gitti. Kuyumcu, altınların değerini hesaplarken Bayraktar'ın sürekli telefonla konuştuğunu ve tedirgin davrandığını fark etti.

Kentte yaşayan Seyfettin Bayraktar'ı telefonla arayan kişi, kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcıların Bayraktar adına bankada döviz ve altın hesabı açtığını öne sürdü. Ardından yaşlı adamdan evindeki ziynet eşyalarını bozdurmasını ve elde edeceği parayı kendisine verilecek IBAN numarasına göndermesini istedi.

Kahramanmaraş 'ta telefon dolandırıcılarının hedefi olan 80 yaşındaki Seyfettin Bayraktar, kuyumcunun dikkati sayesinde büyük bir maddi kayıptan kurtuldu. Kendisini polis olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesiyle yaklaşık 300 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını bozdurup verilen IBAN numarasına göndermeye hazırlanan Bayraktar'ın durumundan şüphelenen kuyumcu , polisi aradı. Ekiplerin müdahalesiyle dolandırıcılık girişimi engellendi.

(Foto: DHA)

KUYUMCU ŞÜPHELENDİ, POLİSİ ARADI

Kuyumcu, Bayraktar'a dolandırılmak üzere olduğunu söyledi. Ancak yaşlı adam bu uyarıya inanmadı. Bunun üzerine kuyumcu, ziynet eşyalarını satın almayacağını belirterek emniyet ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Bayraktar'ı ikna ederek telefon görüşmesini sonlandırmasını sağladı. Böylece yaklaşık 300 bin lira değerindeki ziynet eşyalarının dolandırıcılara gönderilmesi önlendi.

DOLANDIRICILARIN YÖNLENDİRMESİYLE KUYUMCUYA GİTMİŞ

Yaşadığı olayı anlatan Seyfettin Bayraktar, telefondaki kişilerin kendisi hakkında birçok kişisel bilgiye sahip olduğunu söyledi. Şüphelilerin, adına altın ve dolar hesabı açıldığını iddia ederek ziynet eşyalarının fotoğraflarını göndermesini istediğini belirten Bayraktar, şöyle konuştu:

"Telefonla arayıp, 'Dolandırıcılar senin adına altın ve dolar hesabı açmışlar' dedi. Ben de 'Alakası yok, hiç öyle bir şey açmadım' dedim. 2 tane 40 gram bilezik, 3 çeyrek altın ile 500 riyalim olduğunu söyledim. 'Onların resmini çekip bize at' dediler. Ben de öyle yapamayacağımı söyleyince kuyumcuya gidip onların kaç lira olduğunu öğrenmemi istediler."