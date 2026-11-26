Trabzon Beşikdüzü'nde heyelan! Dere taştı, kara yolu ulaşıma kapandı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde sağanak yağışların ardından meydana gelen heyelan, Ağasar Deresi'nin taşmasına neden oldu. Şalpazarı ile Beşikdüzü ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu ulaşıma kapanırken yamaçtan kopan toprağın bölgeyi toz bulutuyla kapladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.