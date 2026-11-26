Trabzon Beşikdüzü'nde heyelan! Dere taştı, kara yolu ulaşıma kapandı
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Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde sağanak yağışların ardından meydana gelen heyelan, Ağasar Deresi'nin taşmasına neden oldu. Şalpazarı ile Beşikdüzü ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu ulaşıma kapanırken yamaçtan kopan toprağın bölgeyi toz bulutuyla kapladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Trabzon'da etkili olan sağanak yağışların ardından Beşikdüzü ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde heyelan meydana geldi.
DERE TAŞTI, KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI
Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan toprak, Ağasar Deresi'nin yatağını kapattı. Derenin taşması sonucu Şalpazarı ile Beşikdüzü ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı.
HEYELAN ANI KAMERADA
Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yamaçtan kopan toprağın ardından bölgeyi toz bulutunun kapladığı görüldü.