Samsun'un Atakum ilçesinde 3 çocuk annesi 40 yaşındaki kadın, evinin mutfağında yerde hareketsiz halde bulundu. Ölümü şüpheli bulunan kadının cep telefonunun kayıp olduğu öğrenildi.

KOMŞUSU MUTFAKTA HAREKETSİZ HALDE BULDU

Olay, Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi Seyhan Ergün (40), çocuklarını okula gönderdikten sonra kendisinden haber alınamadı. Kadının evine gelen komşusu, Ergün'ü mutfakta yerde hareketsiz halde buldu.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.