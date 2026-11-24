İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71
Giriş Tarihi:
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü. Galatasaray'ın maçı öncesinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunlaşırken ters yönde araçlar daha rahat ilerledi. Ataşehir ve Kozyatağı çevresindeki D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nda da yoğunluk yaşandı. İstanbul trafiğindeki son durum ve alternatif güzergahlar A Haber ekranlarında aktarıldı.
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü. Kentin ana arterlerinde araç yoğunluğu yaşanırken Galatasaray'ın maçı öncesinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki trafik dikkat çekti.
GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ KÖPRÜDE YOĞUNLUK
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise araçların daha rahat ilerlediği görüldü.
ATAŞEHİR VE KOZYATAĞI'NDA TRAFİK YOĞUNLAŞTI
Anadolu Yakası'nda Ataşehir ve Kozyatağı çevresinde de araç yoğunluğu gözlendi. Özellikle D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda trafik akışı yoğunlaştı.