İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 71

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 71 olarak ölçüldü. Galatasaray'ın maçı öncesinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunlaşırken ters yönde araçlar daha rahat ilerledi. Ataşehir ve Kozyatağı çevresindeki D-100 kara yolu ile TEM Otoyolu'nda da yoğunluk yaşandı. İstanbul trafiğindeki son durum ve alternatif güzergahlar A Haber ekranlarında aktarıldı.