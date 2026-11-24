Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir helikopterin düştüğü bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eskişehir'den eğitim amacıyla havalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait AS-532 tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını açıkladı. Helikopterin enkazına ulaşılırken bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir hava aracının düştüğü öğrenildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

YÖRÜKAKÇAYIR MAHALLESİ'NDE HAVA ARACI DÜŞTÜ

Edinilen ilk bilgilere göre, Tepebaşı ilçesine bağlı Yörükakçayır Mahallesi sınırları içerisinde bir hava aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Hava aracının düştüğü yönündeki ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Hava aracının türüne, düşüş nedenine ve olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Eğitim maksadıyla Eskişehir'den havalanan Hava Kuvvetlerimize ait bir adet AS-532 tipi helikopter kaza kırıma uğramıştır. Helikopterimizin enkazına ulaşılmış, arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

DETAYLAR VE SON DURUM NE?

Kaza mahallinde incelemelerin henüz başında olunduğu ve enkazın kaldırılmasının hemen ardından detayların netleşeceği belirtiliyor. A Haber muhabiri Abdullah Ünver, "Şu an herhangi bir ölü veya yaralı noktasında elimizde net ve resmi bir bilgi yok. Olay yerine ulaştıktan sonra yetkililerden gelecek açıklamaların ardından, bu konudaki detayları A Haber ekranlarında izleyicilerimize aktarıyor olacağız" sözleriyle durumu özetledi.