Bursa'da tarihi eser operasyonu: 1 milyon dolara satmak isterken yakalandılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bir tablo ile 6 sikkeyi 1 milyon dolara satmak isteyen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Ele geçirilen eserler muhafaza altına alınırken şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.