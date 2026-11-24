Bursa'da tarihi eser operasyonu: 1 milyon dolara satmak isterken yakalandılar
Giriş Tarihi:
|
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bir tablo ile 6 sikkeyi 1 milyon dolara satmak isteyen 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Ele geçirilen eserler muhafaza altına alınırken şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anadolu Mirası Operasyonları kapsamında tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyon kapsamında 2 şüphelinin bulunduğu araç durdurularak arama yapıldı.
1 MİLYON DOLARA SATMAK İSTEDİLER
Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen bir ikonik tablo ile 6 sikke ele geçirildi.
Ele geçirilen eserler muhafaza altına alınırken söz konusu eserleri 1 milyon dolara satmak istedikleri belirtilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.