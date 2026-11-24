Şırnak'ta saatler süren endişeli bekleyiş sevince dönüştü! Kayıp çocuk uyurken bulundu

Şırnak merkeze bağlı Güneyce köyünde hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 17 yaşındaki çocuk için bölgede arama kurtarma seferberliği başlatıldı. AFAD ve jandarma ekiplerinin dron destekli havadan ve karadan yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda kayıp çocuk, kullanılmayan eski bir gecekondunun içerisinde uyur halde ve sağ olarak bulundu.