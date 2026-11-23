İstanbul'da dolu ve fırtına! Arnavutköy ve Silivri beyaza büründü
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İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde fırtına ve dolu yağışı etkili oldu. Arnavutköy ve Silivri ilçelerinde yollar beyaza bürünürken sürücüler, vatandaşlar ve pazarcılar zor anlar yaşadı. Yağışın etkili olduğu anlar kameralara yansıdı.
İstanbul'un Arnavutköy ve Silivri ilçelerinde akşam saatlerinde fırtına ve dolu yağışı etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından başlayan yağış nedeniyle iki ilçede de yollar beyaza büründü.
SİLİVRİ'DE PAZARCILAR VE VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI
Silivri'de etkili olan dolu yağışı, vatandaşlara ve pazarcılara zor anlar yaşattı.
Yağışın ardından yollar beyaza bürünürken yaşananlar kameralara yansıdı.
ARNAVUTKÖY'DE SÜRÜCÜLER DOLUDAN OLUMSUZ ETKİLENDİ
Arnavutköy'de de fırtına ve dolu yağışı etkili oldu. İlçede sürücüler ve vatandaşlar yağıştan olumsuz etkilenirken dolunun yolları beyaza bürüdüğü anlar kameralara yansıdı.