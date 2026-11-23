İstanbul'da dolu ve fırtına! Arnavutköy ve Silivri beyaza büründü

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde fırtına ve dolu yağışı etkili oldu. Arnavutköy ve Silivri ilçelerinde yollar beyaza bürünürken sürücüler, vatandaşlar ve pazarcılar zor anlar yaşadı. Yağışın etkili olduğu anlar kameralara yansıdı.