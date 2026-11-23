Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda silahla vurularak öldürülen anne bozayı ve yavrusuna ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde anne ayının yavrusunu emzirdiği ve birlikte doğal yaşam alanlarında dolaştıkları anlar yer aldı. Sosyal medyada tepki çeken olayın ardından Tarım ve Orman Bakanlığı idari soruşturma başlattı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda yaşayan ayı ailesinden anne bozayı ve yavrularından biri, silahla vurularak öldürülmüştü.

Olay, sosyal medyada vatandaşların tepkisine neden olmuştu.

ÖLDÜRÜLMEDEN ÖNCEKİ ANLARI YÜREK BURKTU

Anne bozayı ve yavrusunun öldürülmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirilmişti. Olayın ardından anne bozayı ve yavrusuna ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde, anne ayının yavrusunu emzirdiği ve yavrusuyla birlikte doğal yaşam alanında dolaştığı anlar yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda 2 bozayının vurulmasına ilişkin Bakanlığımız tarafından idari soruşturma başlatılmış, Teftiş Kurulu olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiştir. Olayda ihmali veya kusuru bulunanlar hakkında gerekli işlemler yerine getirilecektir. Yavru ayıların bulunması ve koruma altına alınmasına yönelik ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.