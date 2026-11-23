Lodosun ardından dondurucu soğuk geliyor! Uzman isimden İstanbul ve Ankara için kar tahmini
Yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden ılık hava dalgası yerini dondurucu soğuklara bırakıyor. Marmara ve Ege'de saatte 90 kilometreye ulaşan fırtınanın hemen ardından hava sıcaklıkları hızla düşüşe geçecek. Batı illerinde kuvvetli sağanak, Doğu Anadolu'da ise yoğun kar yağışı beklenirken Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayında haritalar üzerinden kritik uyarılarda bulundu ve milyonların merakla beklediği İstanbul ile Ankara için kar tahminini açıkladı.
Lodos Marmara ve Ege'yi vuracak. Deniz üzerinde hızının 90 kilometreye ulaşması beklenen kuvvetli rüzgârın ardından kuzeyden gelecek serin ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Akşam saatlerinden itibaren sıcaklıklar sert düşecek.
MARMARA VE EGE'DE 90 KİLOMETRELİK LODOS TEHLİKESİ
Haftanın ilk gününde batı bölgeleri etkisi altına alan şiddetli rüzgarın deniz ulaşımında aksamalara neden olacağını vurgulayan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Marmara ve Ege'de gün içerisinde özellikle Çanakkale, Edirne ve İstanbul'da rüzgarın şiddeti 50-60 kilometreye kadar çıkmaya başladı. İlerleyen saatlerde güney ve güneybatıdan esen lodos daha da kuvvetlenecek. Deniz üzerinde sürtünme az olduğu için rüzgarın hızı 80-90 kilometreye kadar ulaşacak. Bu durum özellikle Marmara'daki feribot seferlerinde iptallere yol açabilir. Boğaz'da da lodosa açık güney iskelelerinde dalgalar sebebiyle sefer yerleri değişebilir" ifadelerini kullandı.
Fırtınanın akşam saatlerinde yön değiştireceğini belirten Tek, "Akşam saat 18.00 ile 21.00 arasında lodos yerini kuzeyden gelen serin ve yağışlı havaya bırakacak" sözleriyle vatandaşları uyardı.
SICAKLIKLAR BİR ANDA ÇAKILACAK
Lodosun ardından kuzeyden gelecek poyrazla birlikte sıcaklıkların adeta serbest düşüşe geçeceğini bildiren Adil Tek, "Bugün İstanbul'da 19-20 dereceleri gören termometreler, gece saatlerinde 8-9 dereceye, yarın ise gün içinde en yüksek 8, gece ise 2 dereceye kadar gerileyecek. Poyraz fırtınasıyla birlikte dışarıdaki üşüme hissimiz katlanacak ve hissedilen sıcaklık 5-6 derecelere kadar inecek. Salı ve çarşamba günleri oldukça soğuk geçecek, kış mevsimini tam anlamıyla hissedeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
DOĞU ANADOLU İÇİN YOĞUN KAR UYARISI
Batıda başlayan yağışlı sistemin adım adım doğuya ilerleyeceğini belirten Tek, "Kuzeyden sokulan yağışlı hava dalgası Trakya ve Ege'den başlayarak İç Anadolu, Karadeniz ve ardından Doğu Anadolu'ya kayacak. Doğu Anadolu'da önceki günlerde etkisini yitiren kar yağışları yeniden başlayacak. Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da özellikle Kars, Ardahan, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde yoğun kar yağışı görülecek. Van'ın Bahçesaray gibi yüksek rakımlı güney ilçelerinde kar esareti tekrar etkili olabilir. Sürücülerimizin kış lastiği başta olmak üzere tüm tedbirlerini almalarında büyük fayda var" sözleriyle aktardı.