İSTANBUL VE ANKARA'YA KAR NE ZAMAN YAĞACAK? Kış mevsiminin kapıya dayanmasıyla birlikte en çok merak edilen "Mega kente kar ne zaman yağacak?" sorusuna da açıklık getiren Adil Tek, "İstanbul için yakın planda kar yağışı görünmüyor. Sıcaklıklar 2 dereceye kadar inse de o saatlerde yağış kesilmiş ve doğuya kaymış olacak. Çok sert bir soğuk hava dalgası giriş yapmadığı sürece aralık ayının sonuna kadar İstanbul'da yerde tutacak bir kar yağışı olasılığı oldukça zayıf. Başkent Ankara için ise durum farklı, rakımı yüksek ve karasal iklim hakim olduğu için aralık ayı içerisinde Başkent'te kar yağışlarını göreceğiz" şeklinde konuştu. Önümüzdeki günlerin geneline değinen Tek, çalışanları üzecek bir tahminde bulunarak cuma akşamından itibaren yeni bir yağışlı sistemin geleceğini ve hafta sonunun yine yağışlı geçeceğini sözlerine ekledi.

UYARILAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların; Marmara'nın güney ve doğusu, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri ile İzmir, Manisa, Kütahya ve Eskişehir'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege'de fırtına ve kuvvetli fırtına (60-80 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.