Şüphelilerin toplumda korku ve panik oluşturmak, haraç yoluyla maddi kazanç elde etmek amacıyla hiyerarşik bir yapı içerisinde organize hareket ettiği ve saldırıyı Sultanbeyli'deki bir hücre evinde planladığı ifade edildi.

"KAÇ GÜNDÜR PARA BEKLİYORUZ"

Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde, "Kartal" adlı kişiyle gerçekleştirilen yazışmalar da ortaya çıktı.

Yazışmalarda, "Abi vallahi açız. Gelen giden yok. Hat bekliyoruz, kaç gündür para bekliyoruz, para da gelmiyor" ifadelerinin kullanıldığı görüldü. Karşı tarafın ise "Biz de onun için uğraşıyoruz, para ve hat geldikten sonra kendinizi aldırsanız ne anlamı kalır" yanıtıyla şüphelileri oyaladığı anlaşıldı.

Şüphelinin ayrıca "Babamlar kayıp ilanı vermiş abi" ve "Yemek söyledin mi abi, sigaramız da bitti" diyerek saklandıkları hücre evindeki maddi sıkıntıları dile getirdiği görüldü.