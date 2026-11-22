Haraç çetesinin hücre evindeki mesajları deşifre oldu: "Abi vallahi açız, sigaramız da bitti"
İstanbul Zeytinburnu’nda restoran işletmecisi Basri Türkeri ile müşteri Kenan Ç.’nin yaralandığı silahlı saldırının arkasından haraç çetesi çıktı. Hazırlanan iddianamede, saldırı için 300 bin lira teklif edildiğini söyleyen Mehmet A.’nın ifadesi ve şüphelilerin hücre evindeki yazışmaları yer aldı. Ömer Yayla ile Serkan Adıgüzel hakkında 49 yıl 9 aya, Mehmet A. hakkında ise 27 yıl 3 aya kadar hapis cezası istendi.
İşletmeci Türkeri ile dükkanda müşteri olarak bulunan Kenan Ç.'nin 12 Ağustos sabahı müşteri kılığında gelen bir kişinin silahlı saldırısında yaralanmasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Türkeri'nin ifadesine, şüphelilerin anlatımlarına ve telefon yazışmalarına yer verildi.
SALDIRININ ARDINDAN HARAÇ MESAJI
Türkeri, olay öncesinde herhangi bir tehdit almadığını ancak saldırının ardından yabancı numaralardan gönderilen mesajlarla kendisinden haraç istendiğini söyledi.
Türkeri'nin ifadesine göre mesajlarda, "Şimdi senin gelen gidenin, gaz verenin, 'Aslansın, kaplansın, yanındayız' vb. pohpohlayanın çoktur. Bizimle alakalı sağa sola yedireceğin paranın çok daha makul bir kısmını bize vererek bu defteri kapatabilirsin" denildi.
300 BİN LİRA KARŞILIĞINDA SALDIRI TALİMATI ALDIĞINI SÖYLEDİ
Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli Mehmet A., ifadesinde silahı ve saldırı talimatını, 300 bin lira karşılığında "Ares" kod adlı örgüt yöneticisi Serkan Adıgüzel'den aldığını söyledi. Mehmet A., kendisine teklif edilen parayı henüz almadığını belirtti.