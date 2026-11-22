Hatay'da zincirleme facia! 5 araç birbirine girdi: 1 ölü, 10 yaralı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde çevre yolundaki üst geçitte 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yaralılara müdahale ederken, kaza nedeniyle trafiğe kapanan üst geçit araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Antakya çevre yolunun Ekinci mevkisindeki üst geçitte, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan E.R.Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan üst geçit, araçların çekilmesiyle normale döndü.