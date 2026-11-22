Olay, akşam saatlerinde Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi sahilinde meydana geldi.

Sahilde yürüyen bir vatandaş, kıyıda el bombası olduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alınırken, olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı.