Avcılar bile şaşkına döndü! Tam 250 kilogram
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde sürek avına çıkan avcılar, yaklaşık 250 kilogram ağırlığında yaban domuzu avladı. Dev domuzun büyüklüğü, yıllardır avcılık yapanları bile şaşkına çevirdi. Avcılardan Şahin Gültekin, "İlk kez böylesine büyük bir yaban domuzu avladık" dedi.
Hayrabolu ilçesine bağlı Subaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde sürek avına çıkan avcılar, karşılarına çıkan manzarayla adeta şaşkına döndü.
Domuzun görülmesi üzerine avcılar harekete geçerek takibe başladı.
Sürek avı sırasında yaşanan hareketli anların ardından yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki dev yaban domuzu avlandı.
"BÖYLESİNİ İLK KEZ GÖRDÜM"
Bölgede uzun yıllardır avcılık yapan Şahin Gültekin, avladıkları domuzun büyüklüğü karşısında şaşırdıklarını belirterek, "Bugüne kadar birçok kez domuz avına çıktım, farklı büyüklüklerde domuzlarla karşılaştım ancak bu kadar büyük bir domuz gördüğümü hatırlamıyorum. İlk kez böylesine büyük bir yaban domuzu avladık. Ağırlığı ve büyüklüğü bizi de şaşırttı. Görenler de hayretlerini gizleyemedi" dedi.