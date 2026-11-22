Tekirdağ'da 250 kiloluk yaban domuzu avlandı! | Fotoğraf: İHA

Sürek avı sırasında yaşanan hareketli anların ardından yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki dev yaban domuzu avlandı.

"BÖYLESİNİ İLK KEZ GÖRDÜM"

Bölgede uzun yıllardır avcılık yapan Şahin Gültekin, avladıkları domuzun büyüklüğü karşısında şaşırdıklarını belirterek, "Bugüne kadar birçok kez domuz avına çıktım, farklı büyüklüklerde domuzlarla karşılaştım ancak bu kadar büyük bir domuz gördüğümü hatırlamıyorum. İlk kez böylesine büyük bir yaban domuzu avladık. Ağırlığı ve büyüklüğü bizi de şaşırttı. Görenler de hayretlerini gizleyemedi" dedi.