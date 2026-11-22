Diyarbakır'da sağanak felaketi! Yollar kapandı, 400 hayvan mahsur kaldı
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Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan sağanak yağış, dere taşkınlarına, heyelana ve yol çökmelerine neden oldu. Bazı yerleşim yerlerine ulaşım sağlanamazken Narlıca mevkisinde derenin taşması sonucu yaklaşık 400 hayvan mahsur kaldı. Belediye ekiplerinin bölgede çalışmaları sürüyor.
Kulp ilçesi genelinde etkili olan sağanak, derelerin taşmasına ve yollarda çökmelere yol açtı. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.
YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞIM KESİLDİ
İlçeye bağlı Yaylak Mahallesi ile Alaca köyünün yolları ulaşıma kapandı. Baloğlu grup köy yolunda da araç geçişleri durdu.
YAKLAŞIK 400 HAYVAN MAHSUR KALDI
Narlıca mevkisinde derenin taşması sonucu yaklaşık 400 hayvan mahsur kaldı.
Belediye ekipleri, mahsur kalan hayvanların tahliyesi, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması ve taşkın riskine karşı çalışmalarını sürdürüyor.