Diyarbakır'da sağanak felaketi! Yollar kapandı, 400 hayvan mahsur kaldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan sağanak yağış, dere taşkınlarına, heyelana ve yol çökmelerine neden oldu. Bazı yerleşim yerlerine ulaşım sağlanamazken Narlıca mevkisinde derenin taşması sonucu yaklaşık 400 hayvan mahsur kaldı. Belediye ekiplerinin bölgede çalışmaları sürüyor.