Çanakkale'de Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hatlarında 23 Kasım Pazartesi günü yapılması planlanan 12 feribot seferi iptal edildi. Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, iptal edilen seferlerin saatlerini açıkladı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 23 Kasım'da gerçekleştirilecek bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

BOZCAADA VE GÖKÇEADA SEFERLERİNE HAVA ENGELİ

İptal kararının Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarındaki toplam 12 seferi kapsadığı belirtildi.

GEYİKLİ-BOZCAADA HATTINDA İPTAL EDİLEN SEFERLER

Geyikli'den Bozcaada'ya:

08.00

11.00

15.00

Bozcaada'dan Geyikli'ye:

07.00

10.00

14.00

KABATEPE-GÖKÇEADA HATTINDA İPTAL EDİLEN SEFERLER

Kabatepe'den Gökçeada'ya:

09.00

13.00

17.00

Gökçeada'dan Kabatepe'ye:

07.00

11.00

15.00