İstanbul Sultangazi'de 4 katlı bir inşaatın bodrum katında yarı çıplak halde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Başındaki darp benzeri izler sebebiyle ilk etapta cinayet şüphesiyle alarma geçen polis ekiplerinin başlattığı soruşturmada, Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi sır perdesini araladı. Yapılan incelemede, şahsın yüksekten düşmeye bağlı boyun kırığı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, 17 Kasım'da Yunus Emre Mahallesinde bulunan bir inşaatın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan bir işçi bodrum katta yarı çıplak hareketsiz yatan bir erkek gördü. SULTANGAZİ'DE İNŞAATTA YARI ÇIPLAK CESET BULUNDU! Durumun firma sahibine bildirilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin yaklaşık 3-4 günlük olduğu ve başında darp izi bulunduğu yönündeki bulgular nedeniyle ilk aşamada cinayet ihtimali üzerinde duruldu. Ancak adli tıp incelemesinde kişinin düşmeye bağlı boyun kırığı sonucu hayatını kaybettiği değerlendirildi.

Hayatını kaybeden kişinin kimliği henüz belirlenemezken, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.