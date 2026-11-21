Tam 19 senedir çalıştığı iş yerinden 90 gün ücretsiz mazeret izni alan işçi, dönüşte ikinci kez ücretsiz mazeret izni talep etti. İş yeri idaresi, işçiye izin verilmeyeceğini belirtilen tarihte mesaiye başlaması gerektiğini hem sözlü hem yazılı bildirdi. Buna rağmen işe gitmeyen işçi hakkında 10 gün boyunca devamsızlık tutanağı tutuldu.

YARGITAY OY BİRLİĞİYLE BOZDU

Karar davalı tarafından temyiz edilince devreye giren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, işverenin ücretli ya da ücretsiz olarak izin verdiği bir işçinin, izin süresince iş yerine gitmesi beklenemeyeceğinden, bu durumda bir devamsızlıktan söz edilemeyeceğine dikkat çekti. Yıllık ücretli izin zamanını belirlemenin de işverenin yönetim hakkı kapsamında olduğunun vurgulandığı Yargıtay kararında; işçinin kendiliğinden izne ayrılmasının söz konusu olamayacağının altını çizdi. İşçinin yıllık ücretli iznini kullandığını belirterek iş yerine gelmemesi, işverence izinli sayılmadığı sürece devamsızlık halini oluşturduğu hatırlatıldı.



İşçinin devamsızlık yaptığının dosya kapsamı ile sabit olduğunun dile getirildiği kararda; "İşçiye devamsızlığa ilişkin mazeretinin bulunup bulunmadığı sorulmadan işverence iş sözleşmesinin sonlandırıldığı gerekçesiyle kıdem ve ihbar tazminatları hüküm altına alınmıştır. Ancak; işverenin, devamsızlık nedenine bağlı olarak iş sözleşmesini feshetmeden önce, işçinin mazeretinin bulunup bulunmadığını sorma zorunluluğu bulunmamaktadır. Kaldı ki davacı işçinin 'iş sözleşmesine tazminatlı bir şekilde son verilmesi' talebini içerir dilekçesi de iletilebilir bir mazereti bulunmadığını göstermektedir. Yapılan bu açıklamalar neticesinde, iş sözleşmesi işveren tarafından haklı nedenle feshedilen davacı kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanamayacağından, bu taleplerin reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. Temyiz olunan, İş Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ortadan kaldırılmasına, ilk derece mahkemesi kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.