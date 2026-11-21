Çorum'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisinden geçemeyen yaşlı vatandaşa belediye personeli yardım etti. Temizlik çalışması yaptığı sırada yaşlı adamın karşıya geçemediğini fark eden Sedat Kılıçarslan, vatandaşı sırtında taşıyarak yolun diğer tarafına ulaştırdı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çorum'da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte harekete geçen Çorum Belediyesi ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde tahliye çalışması yürüttü. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de ağaç yaprakları nedeniyle tıkanan rögarları açmak için sahada görev yaptı.

Çalışmalar sırasında belediye personeli Sedat Kılıçarslan, su birikintisi nedeniyle yolun karşısına geçemeyen yaşlı bir vatandaşı fark etti. Kılıçarslan, yaşlı adamı sırtına alarak su birikintisinin bulunduğu bölgeden geçirdi.