Çorum'da belediye personelinden örnek davranış: Yaşlı adamı sırtında taşıdı
Çorum'da sağanak yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisinden geçemeyen yaşlı vatandaşa belediye personeli Sedat Kılıçarslan yardım etti. Kılıçarslan, yaşlı adamı sırtına alarak yolun karşısına geçirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Çorum'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintisinden geçemeyen yaşlı vatandaşa belediye personeli yardım etti. Temizlik çalışması yaptığı sırada yaşlı adamın karşıya geçemediğini fark eden Sedat Kılıçarslan, vatandaşı sırtında taşıyarak yolun diğer tarafına ulaştırdı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Çorum'da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte harekete geçen Çorum Belediyesi ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde tahliye çalışması yürüttü. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de ağaç yaprakları nedeniyle tıkanan rögarları açmak için sahada görev yaptı.
Çalışmalar sırasında belediye personeli Sedat Kılıçarslan, su birikintisi nedeniyle yolun karşısına geçemeyen yaşlı bir vatandaşı fark etti. Kılıçarslan, yaşlı adamı sırtına alarak su birikintisinin bulunduğu bölgeden geçirdi.
"İNSANLIK ADINA SIRTIMA ALIP KARŞIYA GEÇİRDİM"
Yaşlı vatandaşa yardım eden belediye personeli Sedat Kılıçarslan, yaşananları anlattı.
Kılıçarslan, "Gece yoğun yağmur başladı. Saha görevine başladık. Rögar girişleri yapraklarla tıkandığı için açmaya çalışıyorduk. O sırada amcamızın karşıya geçemediğini gördüm. İnsanlık adına sırtıma alıp karşıya geçirdim" dedi.
Yaşlılara öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçarslan, "Tüm insanların yapması gerekiyor. Yaşlılara daha öncelik vermek gerekiyor. Ben de bir yaşlı adayı olduğum için bunu göze alarak durumu değerlendirdim. İlerleyen saatlerde yağışın devam edeceği tahmini var, bunun için de sahadayız" ifadelerini kullandı.