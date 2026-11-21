Beyoğlu'nda değnekçilere operasyon: “Aracınız zarar görür” tehdidiyle para istediler

Beyoğlu'nda kamuya ait alanlara park etmek isteyen sürücülerden para talep eden, ödeme yapmak istemeyenleri ise “Aracınız zarar görür” diyerek tehdit eden 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında korsan otoparkçılık suçundan işlem başlatıldı.