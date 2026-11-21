Beyoğlu'nda değnekçilere operasyon: “Aracınız zarar görür” tehdidiyle para istediler
Beyoğlu'nda kamuya ait alanlara park etmek isteyen sürücülerden para talep eden, ödeme yapmak istemeyenleri ise “Aracınız zarar görür” diyerek tehdit eden 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında korsan otoparkçılık suçundan işlem başlatıldı.
İstanbul Beyoğlu'nda sürücülerden zorla otopark ücreti almaya çalışan değnekçilere yönelik operasyon düzenlendi. Kamuya ait alanlara araçlarını park etmek isteyenlerden para talep eden, ödeme yapmak istemeyenleri ise "Aracınız zarar görür" diyerek tehdit eden 4 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asmalı Mescit Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'nde aracını park etmek isteyen sürücülerden para isteyen kişilere ilişkin ihbar üzerine harekete geçti.
SÜRÜCÜLERİ "ARACINIZ ZARAR GÖRÜR" DİYE TEHDİT ETTİLER
Ekiplerin yaptığı saha çalışmalarında, caddede kamuya ait alana aracını park eden kişilerden para istendiği belirlendi. Para vermek istemeyen sürücülerin ise "Aracınız zarar görür" denilerek tehdit edildiği tespit edildi.
Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, bölgede değnekçilik yaparak haksız kazanç sağladığı belirlenen şüphelileri tespit etti.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Düzenlenen operasyonda Ş.Ü. (62), A.Ü. (31), H.Ü. (28) ve İ.G. (42) gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "korsan otoparkçılık" suçundan işlem başlatıldı. Gözaltındaki 4 kişinin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.