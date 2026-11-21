Hatay’da dere taştı, sokakları sel bastı!

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yağış nedeniyle debisi yükselen Avzer Deresi taştı. Ocaklı Mahallesi’nde sokakları su basarken, selin ardından evleri balçık kapladı ve bazı evlerin bölümleri yıkıldı. Belediye ekipleri bölgede temizlik ve dere çevresinde ıslah çalışması başlattı.