"21 Kasım 2026 günü (bugün) saat 07.50 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezimize, içerisinde 31 vatandaşımızın olduğu Sultangazi Belediyesi'ne ait midibüsün İstanbul'dan Göynücek ilçemize bağlı Hasanbeyli köyündeki cenaze törenine gittiği sırada Gözlek köyü sınırları içerisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yatarak devrilip yoldan çıktığına dair ihbar ulaşmıştır."

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Amasya Valiliği, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarın ardından ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Kaza, 21 Kasım 2026 günü saat 07.50 sıralarında Göynücek ilçesine bağlı Gözlek köyü sınırlarında meydana geldi. İstanbul'dan Hasanbeyli köyündeki cenaze törenine gitmek üzere yola çıkan, içerisinde 31 kişinin bulunduğu Sultangazi Belediyesine ait midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Amasya 'nın Göynücek ilçesinde cenaze törenine gidenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 31 kişi yaralandı. İstanbul'dan Hasanbeyli köyüne hareket eden Sultangazi Belediyesine ait midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Amasya Valiliği, yaralılardan 27'sinin hafif, 4'ünün ise orta derecede yaralandığını bildirdi.

(Foto: DHA)

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye, bölge trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 27 kişi hafif, 4 kişi ise orta derecede yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.