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MİDİBÜSTE 32 KİŞİ BULUNUYORDU

Kazaya ilişkin açıklama yapan Abdullah Gül, İstanbul'dan cenaze getirdiklerini ve midibüste şoförlerle birlikte toplam 32 kişinin bulunduğunu belirtti.

Yağışlı hava ve kaygan yolun kazaya neden olduğunu ifade eden Gül, cenazenin de araçta olduğunu söyledi. Midibüste sıkışan bir kişinin kurtarıldığını aktaran Gül, araçta yer olmadığı için başka bir araçla arkadan geldiğini kaydetti.