Amasya'da cenaze taşıyan midibüs devrildi: 14 kişi yaralandı
Amasya'nın Göynücek ilçesinde İstanbul'dan cenaze getirenleri taşıyan midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 14 kişi yaralanırken araçta sıkışan bir kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Amasya'nın Göynücek ilçesinde cenaze taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı. İstanbul'dan Hasanbeyli köyüne cenaze götüren midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Araçta sıkışan bir kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarılırken yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Göynücek ilçesinde meydana geldi. İstanbul'dan Amasya'nın Hasanbeyli köyüne cenaze getiren Özcan Koç yönetimindeki 34 CHC 304 plakalı midibüs, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol üzerinde yan yattı. Kazada midibüste bulunan 14 kişi yaralandı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, UMKE, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Midibüste sıkışan bir kişi, ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda kurtarıldı.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.
MİDİBÜSTE 32 KİŞİ BULUNUYORDU
Kazaya ilişkin açıklama yapan Abdullah Gül, İstanbul'dan cenaze getirdiklerini ve midibüste şoförlerle birlikte toplam 32 kişinin bulunduğunu belirtti.
Yağışlı hava ve kaygan yolun kazaya neden olduğunu ifade eden Gül, cenazenin de araçta olduğunu söyledi. Midibüste sıkışan bir kişinin kurtarıldığını aktaran Gül, araçta yer olmadığı için başka bir araçla arkadan geldiğini kaydetti.