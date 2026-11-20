Niğde’de görülen karşılıklı boşanma davasında, cep telefonundaki uygulamalara şifre koyarak eşinden gizleyen kadının başka erkeklerle mesajlaştığı bilirkişi raporuyla tespit edildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının tam kusurlu sayıldığı kararı onadı.

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, Niğde'de görülen karşılıklı boşanma davasında, cep telefonundaki uygulamaları şifreleyerek eşinden gizleyen kadına ilişkin karar Yargıtay'dan geçti. Telefon üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinde, kadının başka bir erkekle cinsel içerikli mesajlar gönderdiği ve görüntülü görüşmelerde mahrem görseller paylaştığı tespit edildi. Bölge Adliye Mahkemesi kadını boşanmada tam kusurlu bulurken, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi de kararı onadı. Kadın, eşine maddi ve manevi tazminat ödeyecek.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) "HİÇ BAKMA, TELEFONU SOBAYA AT" Niğde 2. Aile Mahkemesi'nde görülen karşılıklı boşanma davasının dosyasına göre, davacı erkek, evlilik birliği devam ederken eşinin cep telefonuna sık sık mesaj bildirimleri geldiğini fark etti. Telefonu incelemek isteyen erkek, uygulamaların ayrı ayrı şifrelendiğini gördü. Şifreleri öğrenmek isteyen eşine kadının, "Hiç bakma, telefonu sobaya at; şifreleri söylersem beni boşarsın" dediği öne sürüldü. Bunun üzerine erkek, eşinin dijital ortamda sadakatsizlik gösterdiğini ve ortak çocukları ihmal ettiğini belirterek boşanma, velayet ve tazminat talebiyle dava açtı. Kadın ise hakkındaki iddiaları reddederek karşı dava açtı.