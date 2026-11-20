TAG Otoyolu'nun Nurdağı ilçesi Nogaylar mevkisinde tur otobüsü ile 2 tırın karıştığı trafik kazasında yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine ekipler sevk edilirken bölgede trafik akışı için önlemler alındı.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı ilçesi Nogaylar mevkisinde tur otobüsü ile 2 tırın karıştığı trafik kazasında yaralılar olduğu bildirildi. Olay yerine ekipler sevk edilirken bölgede trafik akışı için önlemler alındı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı kesiminde bir tur otobüsü ile iki tırın karıştığı feci trafik kazasında can pazarı yaşandı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada çok sayıda yolcu yaralanırken, olay yerine peş peşe ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıcak gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktaran muhabir Mehmet Geçgel, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ve otoyolun bir bölümünün ulaşıma kapatıldığını bildirdi.

ZİNCİRLEME KAZA SONRASI OTOYOL ULAŞIMA KAPATILDI

TAG Otoyolu'ndaki kaza sonrası bölgede güvenlik çemberi oluşturuldu. Olay yerindeki son durumu canlı yayında stüdyodaki spiker Gökhan Kurt'a aktaran A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Gaziantep Nurdağı ilçesi Nogaylar mevkisinde tur otobüsü ile iki tırın karıştığı trafik kazasının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralıların olduğunu ifade edelim. Tabii iki tırla tur otobüsü bu kazaya karışmış durumda. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi almış durumda ki otoyolun da şu anda bir kısmının ulaşıma kapandığını da ifade etmemiz gerekir." sözleriyle sahadaki ilk gelişmeleri paylaştı.

YARALILAR HASTANELERE TAŞINDI

Bölgeye yönlendirilen arama kurtarma ve sağlık birimlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Mehmet Geçgel, "Kazaya karışan iki tırın olduğunu ifade edelim ve yaralıların da hastanede tedavi altına alındığını sizlerle paylaşalım ki çok sayıda sağlık ekibi bu noktaya sevk edilmişti. Özellikle güvenlik önlemi alması için jandarma ekipleri de bölgeye sevk edildi. Otoyol ulaşıma kapandı. Jandarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Yine sağlık ekiplerinin de o noktada çalışmaları sürüyor. Şu an için kaç yaralı olduğuna dair henüz bir bilgi ulaşmadı." ifadelerini kullandı.

YAĞIŞ VE KAYGAN ZEMİN ŞÜPHESİ

Kazanın çıkış nedenine ilişkin ilk izlenimleri aktaran A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Özellikle yerde yağışlı zemin olduğu için de kazanın yağıştan meydana gelmiş olabileceği tahmin ediliyor ancak net bir bilginin olmadığını da sizlerle paylaşalım. Kaza henüz neyden meydana geldi bilinmiyor. Ekiplerin araştırması sonucunda da elbette netlik kazanacaktır. Şu an için sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti ve ilerleyen dakikalarda daha geniş bilgiler bize ulaştıkça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz." diyerek incelemelerin çok yönlü olarak sürdürüldüğünü kaydetti.