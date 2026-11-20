Paşalimanı Adası'nda akılalmaz olay: Morg bulunmayınca cenazeyi marketin dondurma dolabında beklettiler

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda yürek burkan bir olay yaşandı. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 68 yaşındaki Mahmut Saka'nın cenazesi, adada sabit bir morg bulunmaması ve camideki soğutmalı tabutun da arızalı çıkması üzerine yakınları tarafından bir marketin dondurma dolabına konularak bekletildi