Paşalimanı Adası'nda akılalmaz olay: Morg bulunmayınca cenazeyi marketin dondurma dolabında beklettiler
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda yürek burkan bir olay yaşandı. Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 68 yaşındaki Mahmut Saka'nın cenazesi, adada sabit bir morg bulunmaması ve camideki soğutmalı tabutun da arızalı çıkması üzerine yakınları tarafından bir marketin dondurma dolabına konularak bekletildi
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Paşalimanı Adası'nda kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren Mahmut Saka'nın (68) cenazesi, adada morg bulunmaması ve camideki soğutmalı tabutun arızalı olması nedeniyle yakınları tarafından bir marketin dondurma dolabına konularak bekletildi.
SABAH SAATLERİNDE EVİNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Harmanlı Mahallesi'ndeki evinde saat 06.00 sıralarında kalp krizi geçiren Saka'nın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Adada sabit ambulans bulunmaması nedeniyle Balıklı İskelesi'ne götürülen Saka'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
YAKINLARININ ADAYA ULAŞMASI İÇİN CAMİYE GÖTÜRÜLDÜ
Saka'nın cenazesi, yakınlarının adaya ulaşmasını beklemek üzere camiye götürüldü. Ancak adada morg bulunmadığı, camideki soğutmalı tabutun da arızalı olduğu belirtildi.
CENAZEYİ MARKETİN DONDURMA DOLABINDA BEKLETTİLER
Bunun üzerine Saka'nın cenazesi, yakınları tarafından bir marketin dondurma dolabına konularak bekletildi. Yakınları, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
MUHTARDAN 5 MAHALLE İÇİN SABİT MORG TALEBİ
Harmanlı Mahallesi Muhtarı Yılmaz Övsene, olayın adadaki önemli bir eksikliği gündeme getirdiğini belirtti. Övsene, Paşalimanı Adası'ndaki 5 mahalleye hizmet verecek sabit bir morg yapılmasını istedi.