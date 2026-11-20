Kars'ta yaşayan 40 yaşındaki Ahmet Nuri Bezar, birliktelik yaşadığı M.K. isimli kadınla görüşmek için Antakya ilçesine geldi. Görüşme üzerine M.K. isimli kadının kocası E.C.K., Bezar ve eşinin arasında ilişki olduğunu öğrendi.

KORKUNÇ TUZAĞA DÜŞTÜ

Durum üzerine E.C.K., karısı ile birlikte Bezar'ı öldürmek için plan yaptı. Yapılan plan doğrultusunda Bezar'ı bıçaklayan çift, şahsın cesedini yok etmek için aile üyelerinin de yardımıyla varil içine koyarak yakmaya çalıştı. Cesedi yakarak yok edemeyen çift, geriye kalan bedeni çuval içerisine koyarak Asi Nehri'ne attı.