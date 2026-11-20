Hatay'da yasak aşk vahşeti: Bıçaklayıp varilde yakmaya çalıştılar
Hatay'da kayıp olarak aranan 40 yaşındaki Ahmet Nuri Bezar'ın, gönül ilişkisi yaşadığı öğrenilen kadın ve kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü, cesedinin varil içinde yakılmaya çalışıldıktan sonra çuvalla Asi Nehri'ne atıldığı ortaya çıktı.
Kars'ta yaşayan 40 yaşındaki Ahmet Nuri Bezar, birliktelik yaşadığı M.K. isimli kadınla görüşmek için Antakya ilçesine geldi. Görüşme üzerine M.K. isimli kadının kocası E.C.K., Bezar ve eşinin arasında ilişki olduğunu öğrendi.
KORKUNÇ TUZAĞA DÜŞTÜ
Durum üzerine E.C.K., karısı ile birlikte Bezar'ı öldürmek için plan yaptı. Yapılan plan doğrultusunda Bezar'ı bıçaklayan çift, şahsın cesedini yok etmek için aile üyelerinin de yardımıyla varil içine koyarak yakmaya çalıştı. Cesedi yakarak yok edemeyen çift, geriye kalan bedeni çuval içerisine koyarak Asi Nehri'ne attı.
CİNAYET BÜRO ADIM ADIM İZ SÜRDÜ
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda, Bezar'ın daha önce uyuşturucu madde alışverişi ve kullanımı nedeniyle tanıştığı M.K. ile görüştüğü tespit edildi.
M.K.'nin ifadesinde, Ahmet Nuri Bezar'ın kendisiyle görüşmek amacıyla Antakya'ya geldiğini, eşi E.C.K.'nin bu durumu öğrenmesi üzerine aralarında tartışma yaşandığını beyan etmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.
DALGIÇ POLİSLER BULDU
Elde edilen ifadelerde; E.C.K. ve karısı M.K.'nin Ahmet Nuri Bezar'ı bıçaklayarak öldürdükleri, ardından cesedi varil içerisinde yakmaya çalıştıkları ve geriye kalan parçaları çuvala koyarak Asi Nehri kenarına attıkları ortaya çıktı.
Asi Nehri'nde dalgıç polislerince yapılan arama çalışmalarında Bezar'ın çuval içerisinde cesedi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan karı koca ve kendilerine yardım eden aile yakını 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.