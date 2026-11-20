Gaziosmanpaşa'da alevler üst katlara sıçradı! 6 kişi etkilendi
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da 5 katlı binanın birinci katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı. Yangında dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırılırken alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1029. Sokak'taki 5 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler üst katlara da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen 6 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.