Bursa ile İstanbul arasında deniz ulaşımını sağlayan Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO), 20 Kasım 2026 Cuma günü gerçekleştirmeyi planladığı 10 sefer, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Mudanya, Kabataş ve Armutlu hatlarını kapsayan iptal kararının ardından yolculara seyahat öncesinde güncel duyuruları kontrol etmeleri çağrısı yapıldı.

BUDO tarafından yapılan duyuruya göre, 20 Kasım Cuma günü Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) hattındaki karşılıklı seferlerin yanı sıra Armutlu (İhlas) bağlantılı seferler de olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İŞTE İPTAL EDİLEN BUDO SEFERLERİ

07.00: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

08.00: İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

09.30: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

09.30: Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00: Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş)

10.30: İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

13.30: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş)

14.00: İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya)

14.00: İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas)

15.30: Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

YOLCULARA UYARI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle seferleri iptal edilen yolcuların mağduriyet yaşamamaları için seyahat öncesinde BUDO'nun resmi internet sitesini ve güncel duyurularını takip etmeleri istendi.