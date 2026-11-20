İzmir’in Çiğli ilçesinde, eski İnsan Hakları Derneği (İHD) Şube Eş Başkanı ve Bölge Temsilcisi Avukat Ali Aydın’ı (69) başına taşla vurarak öldüren Mahmut Delil Erik’in (30) yargılanmasına devam edildi. Davanın ikinci duruşmasında 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ait ses kayıtları dinletilirken, olay yeri inceleme görüntüleri de izletildi. Görüntüler sırasında başını öne eğen sanık Erik, ekrana bakamadı.

Olay, 14 Ocak'ta Evka-2 bölgesindeki dağlık alanda meydana geldi. Eski İHD İzmir Eş Başkanı, emekli öğretmen ve avukat Ali Aydın, sabah yürüyüşü yaptığı sırada saldırıya uğradı.

Başına taşla vurulan Aydın, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Aydın'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelinin Mahmut Delil Erik olduğunu belirleyerek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ali Aydın'ın cenazesi ise Harmandalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Erik hakkında, "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Sanık Mahmut Delil Erik'in yargılanmasına bugün görülen ikinci duruşmayla devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Erik'in yanı sıra hayatını kaybeden Aydın'ın eşi Kızbes Aydın ve yakınları, İzmir Barosu temsilcileri ile çok sayıda avukat katıldı.

Duruşmada, sanık Erik'i yakalayan polis memuru ile olay günü bölgede bulunan 2 kişi tanık olarak dinlendi. Ayrıca olay günü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarlara ilişkin ses kayıtları da dinletildi. Kayıtlarda vatandaşların, Avukat Aydın'ın başının ezildiğini ve hayatta olup olmadığını bilmediklerini belirterek sağlık ve polis ekiplerinin bir an önce olay yerine gelmesini istedikleri duyuldu.

OLAY YERİ GÖRÜNTÜLERİ DE İZLETİLDİ

Duruşmada, Avukat Aydın'a ilişkin Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından çekilen görüntüler de izletildi. Görüntülerde Aydın'ın başının ezildiği görüldü. Sanık Erik ise görüntüler tamamlanana kadar başını öne eğerek ekrana bakmadı.

Ardından söz alan Aydın'ın yakınları, sanık Erik'ten şikayetçi olduklarını belirtti. Duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.

"KAZAYDI"

Savunma için söz verilen sanık Mahmut Delil Erik, "Çok pişmanım. Aklım yerinde değildi. Kazaydı. Hayatımı mahvettim." dedi.

Tarafların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanık Erik'in tutukluluk halinin devamına ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar verdi. Duruşma 8 Ocak'a ertelenirken mahkeme heyeti, 5 Aralık'ta olay yerinde keşif yapılmasına da hükmetti.

"HUKUKİ MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRMEKTEN BİR ADIM GERİ ATMAYACAĞIZ" Duruşmanın ardından hayatını kaybeden Aydın'ın eşi Kızbes Aydın ve avukatları açıklamalarda bulundu. Aydın ailesinin avukatı ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) İzmir Şube Eş Başkanı Özcan Sarıoğlu, "4 Aralık'ı 5 Aralık'a bağlayan gece keşif yapılmasına karar verildi. Hepimiz Ali Aydın'ın meslektaşları ve mücadele arkadaşları olarak o keşif mahallinde de yer alacağız. Olayın aydınlatılması için hukuki mücadelemizi sürdürmekten bir adım geri atmayacağız." dedi.

İzmir Barosu adına konuşan Avukat Sinem Top Yağcı ise "Bu yargılamadan adil bir karar çıkması ve sanığa en üst sınırdan ceza verilebilmesi için sonuna kadar yargılamanın takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.