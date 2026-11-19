Güven, 6 yıllık işletmedeki dönen evleri 1,5 yıl önce tasarladıklarını belirterek, "Dönen evlerimizden 3 tane var. Misafirlerimizin mevsimsel olarak güneşin açısını ve dağları görebilecekleri şekilde kontrolü ellerinde bulundurmaları için tasarlandı. Karadeniz'de güneşli günler az olduğu için misafirlerimiz güneşi yakalayabilsin istedik." dedi.

Karadeniz'de şaşırtan evler! Güneşi yakalamak için dönüyorlar | Fotoğraf: AA

Dönen evler sayesinde işletmede yoğunluk oluşmaya başladığını ifade eden Güven, şunları kaydetti:

"Sadece evlerimizin dönebilir olması değil, içinin güzel tasarımı ve ahşabın kokusu da misafirlerimizi etkiliyor. Kumandaları dairelerin içinde bırakıyoruz. Kumandaya bastığınızda dönüyor. Sürekli dönme söz konusu değil, bu rahatsız edici olur zaten. Misafirlerimiz, güneşe ve dağa göre kendi istediği gibi evi konumlandırabiliyor."