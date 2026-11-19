Manisa'da sobadan sızan gaz anne ve kızını hastanelik etti!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve kızı hastaneye kaldırıldı. Eve geldiğinde eşini ve kızını baygın halde bulan babanın ihbarı üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. Hastanede tedavi altına alınan anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.