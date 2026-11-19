LPG'li araç bomba gibi patladı! Mersin'de ortalık savaş alanına döndü
Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir oto tamirhanesinde LPG'li araca ait tüpün patlaması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede iş yerini saran alevler nedeniyle 2 işçi yaralanırken, 6 araç kullanılamaz hale geldi.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan bir oto tamirhanesinde LPG'li araca ait tüpün patlaması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu. Patlamanın ardından hızla büyüyen alevler iş yerini sararken, 2 işçi yaralandı, 6 araç kullanılamaz hale geldi.
LPG TÜPÜ PATLADI, TAMİRHANE ALEVLERE TESLİM OLDU
Olay, Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tamirhanede bulunan LPG'li bir araca ait tüp büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede büyüyerek iş yerinin tamamını sardı.
2 İŞÇİ YARALANDI
Yangın sırasında tamirhanede bulunan 2 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
6 ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, hızla büyüyen yangına müdahale etti. Çevrede büyük korkuya neden olan alevlerin diğer iş yerlerine ve yapılara sıçraması önlendi.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında tamirhanede büyük çapta hasar meydana geldi. İş yerinde bulunan 6 araç tamamen yanarak demir yığınına döndü. Araçların koltukları, kaportaları, motor aksamları ve çeşitli parçaları kullanılamaz hale geldi.
TAMİRHANE ADETA SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Yangının ardından oto tamirhanesinde ortaya çıkan görüntüler adeta savaş alanını andırdı. Tamamen yanan araçlardan geriye yalnızca metal aksamlar kalırken, parçaların birbirine karıştığı görüldü. Görgü tanıkları, patlama sırasında büyük bir gürültü duyduklarını belirtirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.