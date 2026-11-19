Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunan bir oto tamirhanesinde LPG'li araca ait tüpün patlaması sonucu çıkan yangın paniğe neden oldu. Patlamanın ardından hızla büyüyen alevler iş yerini sararken, 2 işçi yaralandı, 6 araç kullanılamaz hale geldi.

LPG TÜPÜ PATLADI, TAMİRHANE ALEVLERE TESLİM OLDU

Olay, Akdeniz ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tamirhanede bulunan LPG'li bir araca ait tüp büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından çıkan yangın kısa sürede büyüyerek iş yerinin tamamını sardı.