Ankara'da doğal gaz hattında yangın! Patlama sesleri duyuldu
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde belediye ekiplerinin yol çalışması sırasında iş makinesi doğal gaz boru hattına zarar verdi. Patlama sesinin ardından çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, Altındağ ilçesindeki Hacı Bayram Bulvarı'nda meydana geldi.
İŞ MAKİNESİ DOĞAL GAZ HATTINA ZARAR VERDİ
Belediye ekiplerinin yol çalışması sırasında kullandığı iş makinesi, doğal gaz boru hattına zarar verdi.
Hattın zarar görmesinin ardından önce patlama sesi duyuldu, ardından yangın çıktı.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, doğal gaz arıza, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı.
YANGIN 2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.