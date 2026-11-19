Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hüsn-i hat sanatının dünyaca tanınan temsilcilerinden Mehmed Özçay ile İstanbul'da bir araya geldi. Özçay'ı evinde ziyaret eden Ersoy, sanatçının hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda ortaya koyduğu çalışmalara dikkat çekti. Özçay'ın dört buçuk yıllık emekle hazırladığı el yazması Mushaf-ı Şerif'i Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına hediye etmesini de önemli bir kültürel kazanım olarak değerlendirdi.

MESCİD-İ HARAM'DAN AYASOFYA'YA UZANAN SANAT İMZASI

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Ersoy, Mehmed Özçay'ın hat sanatındaki imzasının önemli mekanlarda yer aldığını belirtti.

Özçay'ın Mescid-i Haram'ın genişletme projesindeki hat çalışmalarında, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin girişinde bulunan isim levhasında ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla hediye ettiği hat levhasında imzası bulunduğunu aktaran Ersoy, sanatçının medeniyetin estetik birikimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.