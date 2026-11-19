Bakan Ersoy'dan hat sanatının usta ismi Mehmed Özçay'a ziyaret: Dört buçuk yıllık emeği yazma eser mirasına kazandırdı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hüsn-i hat sanatçısı Mehmed Özçay'ı İstanbul'daki evinde ziyaret etti. Ersoy, sanatçının dört buçuk yılda hazırladığı el yazması Mushaf-ı Şerif'i Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'na hediye etmesini ve sanat hayatı boyunca ortaya koyduğu eserleri gelecek nesillere aktarmanın önemini vurguladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hüsn-i hat sanatının dünyaca tanınan temsilcilerinden Mehmed Özçay ile İstanbul'da bir araya geldi. Özçay'ı evinde ziyaret eden Ersoy, sanatçının hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda ortaya koyduğu çalışmalara dikkat çekti. Özçay'ın dört buçuk yıllık emekle hazırladığı el yazması Mushaf-ı Şerif'i Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına hediye etmesini de önemli bir kültürel kazanım olarak değerlendirdi.
MESCİD-İ HARAM'DAN AYASOFYA'YA UZANAN SANAT İMZASI
Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Ersoy, Mehmed Özçay'ın hat sanatındaki imzasının önemli mekanlarda yer aldığını belirtti.
Özçay'ın Mescid-i Haram'ın genişletme projesindeki hat çalışmalarında, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin girişinde bulunan isim levhasında ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla hediye ettiği hat levhasında imzası bulunduğunu aktaran Ersoy, sanatçının medeniyetin estetik birikimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.
DÖRT BUÇUK YILLIK EMEK YAZMA ESERLER KURUMU'NA HEDİYE EDİLDİ
2024 yılında Yaşayan İnsan Hazineleri arasına alınan Mehmed Özçay'a ev sahipliği ve samimi sohbeti için teşekkür eden Ersoy, sanatçının dört buçuk yılda hazırladığı el yazması Mushaf-ı Şerif'i Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı'na bağışlamasına dikkat çekti.
Ersoy, sanatçının Kurumun çalışmalarına sunduğu katkıları da kıymetli bulduğunu belirterek, Özçay'ın geleneksel birikimi yeni yorumlarla buluşturup hat sanatının etki alanını genişlettiğini kaydetti.
HAT SANATINDAN FOTOĞRAFA UZANAN SANAT YOLCULUĞU
Bakan Ersoy, Mehmed Özçay'ın fotoğraf alanındaki çalışmalarına da değindi. Sanatçının İzzet Keribar ile birlikte gerçekleştirdiği "Ayasofya Fotoğrafları" sergisini, "O Ağaç" başlıklı çalışmasını ve zengin tabiat fotoğrafları arşivini hatırlattı.
Bu birikimin yeni nesillerle buluşmasını sanatın geleceği açısından değerli gördüklerini ifade eden Ersoy, ömrünü hüsn-i hat sanatına adayan Özçay'a sağlık ve afiyet diledi.
Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Hüsn-i hat sanatımızın büyük mirasını ve bu mirasa ömür veren sanatkarlarımızın eserlerini toplumla buluşturmayı ve gelecek nesillere aktarmayı sürdüreceğiz."