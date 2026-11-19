Olay, saat 14.00 sıralarında Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.Ö., evinde dedesine ait eski tüfeği temizlediği sırada kazara kendisini vurdu.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde dedesine ait eski tüfeği temizlediği sırada kazara kendisini vurduğu iddia edilen 50 yaşındaki S.Ö., ağır yaralandı.

YARALI HALDE KOMŞULARINDAN YARDIM İSTEDİ

Yaralanmasının ardından kendi çabasıyla sokağa inen S.Ö., komşularının kapı zilini çalarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.Ö., buradan İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan S.Ö., tedavi altına alındı.