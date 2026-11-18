Antep fıstığı işleme atıklarını ekonomiye kazandırmak amacıyla yürütülen çalışmada kırmızı dış kabuktan elde edilen biyoaktif bileşenler biyobozunur polimerle birleştirilerek ambalaj malzemesine dönüştürüldü. Ürün, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

Antep fıstığının işlenmesi sırasında ortaya çıkan atıkları ekonomiye kazandırmak amacıyla çalışma başlatan akademisyenler, kabuklardan elde ettikleri biyoaktif bileşenleri ambalaj üretiminde kullandı. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında desteklenen çalışmada kabuktan elde edilen özüt ve esansiyel yağın antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri araştırıldı. Yapılan analizlerde söz konusu bileşenlerin gıdalarda bozulmaya neden olan bazı mikroorganizmaların üremesini engellediği ve yüksek antioksidan potansiyel taşıdığı belirlendi. Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) akademisyenleri, bu bileşenleri biyobozunur polikaprolakton polimeriyle birleştirerek ambalaj malzemesi üretti. Antioksidan ve antimikrobiyal özellikleriyle gıdalardaki bozulmayı geciktirme potansiyeli bulunan malzeme, Türk Patent ve Marka Kurumunca da tescillendi.

Gaziantep Üniversitesi akademisyenleri, Antep fıstığının kırmızı dış kabuğundan elde ettikleri bileşenlerle gıdaların bozulmasını geciktirme potansiyeli taşıyan ambalaj malzemesi geliştirdi. (Foto: AA) ATIK KABUK KATMA DEĞERLİ ÜRÜNE DÖNÜŞTÜ GAÜN Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Kepekçi, yaklaşık 3 yıldır üzerinde çalıştıkları projeyle Antep fıstığı işleme atıklarını katma değerli ürüne dönüştürmeyi amaçladıklarını söyledi. Gaziantep'in Antep fıstığı üretiminde önemli bir merkez olması sayesinde ham maddeye kolay ulaşabildiklerini belirten Kepekçi, kırmızı dış kabuktan elde ettikleri özüt ve esansiyel yağın özelliklerini analiz ettiklerini anlattı. Kepekçi, şöyle konuştu: "Kırmızı dış kabuktan özüt ve esansiyel yağ elde ettik. Bunların antioksidan ve antimikrobiyal özelliklerini öncelikle test ettik. Yapmış olduğumuz analizler sonucunda çok önemli bazı gıdalarda bozulmaya neden olan mikroorganizmaların üremesini engellediğini tespit ettik. Elde ettiğimiz biyoaktif bileşenlerin antioksidan potansiyeli de oldukça yüksekti. Bu yönüyle de gıdalardaki oksidatif bozulmayı engelleyebileceğini düşündük. Daha sonrasında da biyobozunur olan bir polimer olan polikaprolaktonu kullanarak malzeme ürettik."