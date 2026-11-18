Denizli’de çalınan telefonunu internet ilanında bulan Şahin Aktaş, satıcıyla buluşarak şüphelinin yakalanmasını sağladı. Eşiyle önceden plan yapan Aktaş, şifreli telefon görüşmesiyle eşinin polise haber vermesini sağladı. Alışveriş merkezinde bir süre şüpheliyi oyalayan Aktaş’ın bulunduğu yere gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Parçalanmış halde bulunan telefonun ise kullanılamaz durumda olduğu belirtildi.

Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde 30 Ağustos'ta meydana geldi. Yol kenarında oturduğu sırada telefonu çalınan Şahin Aktaş, karakola giderek şikâyetçi oldu. Polis ekipleri cihazın bulunması için çalışma başlatırken Aktaş da kendi imkânlarıyla sosyal medya platformları ve ilan sitelerinde araştırma yaptı. Yaklaşık iki gün önce telefonuna benzeyen bir satış ilanına rastlayan Aktaş, ilandaki cihazın ana kartının sökülmüş olduğunu ve çalınan telefonundaki hasar izlerinin aynısını taşıdığını fark etti. Bunun üzerine satıcıyla iletişime geçti. Şüphe çekmemek için kendisini telefon almak isteyen bir müşteri gibi tanıtan Aktaş, uzun uğraşlar sonucunda satıcıyı Denizli'deki bir alışveriş merkezinde buluşmaya ikna etti.

(Foto: İHA) ŞÜPHELİ İLK BULUŞMAYA GELMEDİ İlk buluşmaya gelmeyen şüpheli, çeşitli bahaneler öne sürdü. Aktaş'ın çabaları sonucunda yaklaşık iki buçuk saat sonra yeniden buluşmayı kabul etti. Alışveriş merkezinin kafesinde bir araya gelen taraflar, daha sonra telefonun bulunduğu aracın yanına gitti. Şüphelinin araçtan getirerek gösterdiği parçalanmış telefonu inceleyen Aktaş, cihazın kendisine ait olduğunu anladı. Telefonun şarj soketinin bulunduğu bölgede daha önceden oluşmuş küçük bir darbe izi olduğunu belirten Aktaş, bu hasarı görünce cihazı tanıdığını söyledi. EŞİYLE YAPTIĞI PLAN SAYESİNDE POLİSE HABER VERDİ Şüpheliyi tedirgin etmeden zaman kazanmak isteyen Aktaş, telefon parçalarının orijinal olup olmadığını kontrol ettirmek bahanesiyle şüpheliyi alışveriş merkezindeki bir telefon bayisine götürdü. Evden çıkmadan önce eşiyle bir plan yaptıklarını anlatan Aktaş, belirledikleri şifreli görüşmeyi gerçekleştirdi. Bu konuşma üzerine Aktaş'ın eşi kolluk kuvvetlerine haber verdi. Bir süre daha şüpheliyi oyalayan Aktaş'ın bulunduğu noktaya gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.