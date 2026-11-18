Çalınan telefonunu internet ilanında buldu: Eşiyle yaptığı plan şüpheliyi yakalattı
Denizli’de çalınan telefonunu internet ilanında bulan Şahin Aktaş, satıcıyla buluşarak şüphelinin yakalanmasını sağladı. Eşiyle önceden plan yapan Aktaş, şifreli telefon görüşmesiyle eşinin polise haber vermesini sağladı. Alışveriş merkezinde bir süre şüpheliyi oyalayan Aktaş’ın bulunduğu yere gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Parçalanmış halde bulunan telefonun ise kullanılamaz durumda olduğu belirtildi.
Olay, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde 30 Ağustos'ta meydana geldi. Yol kenarında oturduğu sırada telefonu çalınan Şahin Aktaş, karakola giderek şikâyetçi oldu. Polis ekipleri cihazın bulunması için çalışma başlatırken Aktaş da kendi imkânlarıyla sosyal medya platformları ve ilan sitelerinde araştırma yaptı.
Yaklaşık iki gün önce telefonuna benzeyen bir satış ilanına rastlayan Aktaş, ilandaki cihazın ana kartının sökülmüş olduğunu ve çalınan telefonundaki hasar izlerinin aynısını taşıdığını fark etti. Bunun üzerine satıcıyla iletişime geçti. Şüphe çekmemek için kendisini telefon almak isteyen bir müşteri gibi tanıtan Aktaş, uzun uğraşlar sonucunda satıcıyı Denizli'deki bir alışveriş merkezinde buluşmaya ikna etti.
ŞÜPHELİ İLK BULUŞMAYA GELMEDİ
İlk buluşmaya gelmeyen şüpheli, çeşitli bahaneler öne sürdü. Aktaş'ın çabaları sonucunda yaklaşık iki buçuk saat sonra yeniden buluşmayı kabul etti. Alışveriş merkezinin kafesinde bir araya gelen taraflar, daha sonra telefonun bulunduğu aracın yanına gitti.
Şüphelinin araçtan getirerek gösterdiği parçalanmış telefonu inceleyen Aktaş, cihazın kendisine ait olduğunu anladı. Telefonun şarj soketinin bulunduğu bölgede daha önceden oluşmuş küçük bir darbe izi olduğunu belirten Aktaş, bu hasarı görünce cihazı tanıdığını söyledi.
EŞİYLE YAPTIĞI PLAN SAYESİNDE POLİSE HABER VERDİ
Şüpheliyi tedirgin etmeden zaman kazanmak isteyen Aktaş, telefon parçalarının orijinal olup olmadığını kontrol ettirmek bahanesiyle şüpheliyi alışveriş merkezindeki bir telefon bayisine götürdü.
Evden çıkmadan önce eşiyle bir plan yaptıklarını anlatan Aktaş, belirledikleri şifreli görüşmeyi gerçekleştirdi. Bu konuşma üzerine Aktaş'ın eşi kolluk kuvvetlerine haber verdi. Bir süre daha şüpheliyi oyalayan Aktaş'ın bulunduğu noktaya gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
ŞÜPHELİ TELEFONU 8 BİN LİRAYA ALDIĞINI SÖYLEDİ
Yaşadıklarını anlatan Şahin Aktaş, 30 Ağustos'ta telefonunun çalınmasının ardından emniyete giderek şikayetçi olduğunu, ancak olayın peşini bırakmadığını söyledi. Sosyal medya ve ilan sitelerinde yaptığı araştırma sırasında telefonuna ait olduğunu düşündüğü satış ilanına ulaştığını belirtti.
Satıcıyla yaptığı görüşmeleri de anlatan Aktaş, şüphelinin telefonu dokuz ay önce aldığını ve bir iş karşılığında 105 bin lira değerinde ödeme yaparak temin ettiğini söylediğini aktardı. Şüphelinin telefonun fotoğraflarını ve iletişim numarasını paylaşmadığını, yalnızca sosyal medya üzerinden görüşmek istediğini ifade etti.
Aktaş, şüphelinin önce kendisine güvenmek amacıyla telefonsuz geldiğini, daha sonra cihazı araçtan getirerek gösterdiğini anlattı. Telefonun kendisine ait olduğundan emin olunca zaman kazanmak için parçaların orijinalliğini kontrol ettirmek istediğini söyledi.
Şüphelinin daha sonra telefonu başka bir kişiden 8 bin lira karşılığında aldığını öne sürdüğünü belirten Aktaş, cihazın parçalanmış halde emniyet güçlerinin elinde bulunduğunu ve incelemeye alınmasını beklediğini kaydetti.
"TELEFONUM ARTIK KULLANILAMAYACAK DURUMDA"
Yaşadığı maddi mağduriyete de değinen Aktaş, bir süredir işsiz olduğunu ve telefonunu geri alabilseydi satarak biriken ödemelerini karşılamayı planladığını söyledi. Cihazın parçalanmış olması nedeniyle bu imkanı da kaybettiğini belirten Aktaş, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi.
Aktaş, sorumluların tespit edilerek hak ettikleri cezayı almalarını beklediğini ifade ederek, "Benim tek isteğim, hakkımın teslim edilmesi ve adaletin yerini bulması" dedi.