Yeşil zeytin fiyatları düştü, evlerde hazırlık başladı: Esnafından erimeyi önleyen yöntem

Gaziantep'te yeni sezon zeytin hasadıyla birlikte tezgahlar yeşillendi. Ürünün kilogram fiyatı 50 ila 75 lira arasında değişirken zeytin satıcısı Ümit Kurt, evde hazırlanan zeytinlerin yumuşayıp erimemesi için dikkat edilmesi gereken yöntemi anlattı.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Gaziantep'te hasat sezonunun başlamasıyla yeni mahsul yeşil zeytinler tezgahlardaki yerini aldı. Bu yıl ürün bolluğu fiyatlara yansırken satışlarda beklenen hareketlilik yaşanmadı. Gaziantep Çarşısı'nda uzun yıllardır zeytin satan Ümit Kurt ise özellikle evde hazırlanan zeytinlerin kısa sürede yumuşaması ve erimesine karşı uygulanabilecek yöntemi anlattı.

ZEYTİN BOL, FİYATLAR DÜŞÜK AMA SATIŞLAR BEKLENEN DÜZEYDE DEĞİL Gaziantep'te yeni sezonun başlamasıyla üreticiler ve esnaf tezgahlarını taze mahsullerle doldurdu. Sofralık yeşil zeytinler, kalitesine, iriliğine ve türüne göre farklı fiyatlardan satışa sunuldu. Ürün bolluğuna rağmen satışların istenilen seviyeye ulaşmadığını belirten zeytin satıcısı Ümit Kurt, "Maşallah, ağaçlar sümbül gibi. Zeytin bol olmasına rağmen satışlarda bir düşüklük var. Yani piyasada öyle bir canlılık yok. Vatandaşların zeytinle ilgili bir şikayeti de zeytinin erimesi. Ancak zeytin doğru şekilde muhafaza edildiğinde erimez. Korumasını, basmasını bildikten ve zeytini düzenli takip ettikten sonra hiçbir zeytinde çürüme veya gevşeme olmaz" dedi.

ZEYTİNİN ERİMEMESİ İÇİN 3 GÜNDE BİR BU İŞLEM YAPILMALI Evde hazırlanan zeytinlerin yumuşamasına ilişkin şikayetlere değinen Kurt, zeytinin ilk acı suyunun zamanında dökülmesi ve düzenli olarak suyunun değiştirilmesi gerektiğini vurguladı. Zeytinin türüne göre tuz kullanımının da önem taşıdığını belirten Kurt, şu ifadeleri kullandı: "Bazı zeytinler sulamayla tatlanır, bazı zeytinlerde ise mutlaka tuz kullanılması gerekir. Örneğin zeytini kırıp bidona koyduktan sonra unutmayacaksınız. 3-4 gün sonra ilk acı suyunu dökmeniz gerekir. Böylece zeytinin asidi kendi yapısına zarar vermez. Vatandaş zeytini alıp bidona koyuyor ve bir kenara bırakıyor. 10-15 gün sonra baktığında zeytinin eridiğini görüyor. Elbette zeytine bakmazsanız erir. Üç günde bir suyunu değiştirmek gerekiyor. Zeytini kırıp bidona koyduktan sonra üç dört gün bekleteceksiniz. Ardından ilk acı suyunu döküp bir su bardağı tuz eklerseniz zeytin cıvımaz, yumuşamaz. Zeytinde asit kalmaması, suyunun temiz olması ve parlaklığını koruması önemlidir. Zeytini doğru muhafaza ederseniz hiçbir şekilde bozulmaz. Vatandaşlarımızın zeytinin cıvımasından şikayet etmesinin nedeni de yeterince ilgilenmemeleridir. Zeytini korursanız cıvımaz."

YEŞİL ZEYTİNİN KİLOSU 50 İLA 75 LİRA Yeni sezonla birlikte fiyatların geçen yıla göre gerilediğini ifade eden Kurt, ürün bolluğunun satışlara aynı ölçüde yansımadığını söyledi. Kurt, "Fiyatlar 50 ila 75 TL arasında değişiyor. Bu sene zeytin biraz bol olduğundan dolayı fiyatlar da daha uygun. Beş kilogramlık basmalık zeytinlerde ise geçen sene bin liraya sattığımız ürünü bu yıl 750 ila 900 TL arasında satıyoruz. Zeytin fiyatları yüksek olduğunda satışlarımız çok daha fazlaydı. Fiyatlar düşük olmasına rağmen bu yıl satışlarda düşük" şeklinde konuştu.