Kars'ta bir köy kahvesinde yaşanan sıra dışı olay, eski zamanların diş çekme yöntemlerini hatırlattı. Diş ağrısı çeken vatandaşın arkadaşları, kahvehanede bulunan penseyle ağrıyan dişe müdahale etti.

Kars'ın merkeze bağlı Eşmeyazı köyünde bir grup arkadaşın köy kahvesinde gerçekleştirdiği diş çekme girişimi, ilginç görüntülere sahne oldu. Diş ağrısı çeken vatandaşın yardımına arkadaşları yetişirken ağrıyan dişe kahvehanede bulunan penseyle müdahale edildi. Eski dönemlerin diş çekme yöntemlerini hatırlatan olay sırasında arkadaşların eğlenceli anları da dikkat çekti.

KÖY KAHVESİNDE PENSEYLE DİŞ ÇEKME GİRİŞİMİ

Eşmeyazı köyünde diş ağrısı çeken vatandaşın arkadaşları, kahvehanede bulunan penseyle ağrıyan dişi çekmeye çalıştı.

Herhangi bir uyuşturma işlemi uygulanmadan gerçekleştirilen müdahale, kahvehanedeki diğer vatandaşların da ilgisini çekti.

DİŞ ÇEKME GİRİŞİMİ EĞLENCELİ ANLARA SAHNE OLDU

Bir kişinin penseyle dişi çekmeye çalıştığı sırada yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Arkadaşların eğlenceli anlarının da yaşandığı sıra dışı olay, geçmişte başvurulan diş çekme yöntemlerini akıllara getirdi.