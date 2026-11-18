Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde Taipei Dostluk Anadolu Lisesi’nin köşe duvarı, manevra yapan TIR’ın çarpması sonucu üçüncü kez yıkıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken veliler, öğrencilerin zarar görmemesi için okul çevresinde kalıcı güvenlik önlemleri alınmasını istedi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Taipei Dostluk Anadolu Lisesi'nin köşe duvarı, okul çevresinde manevra yapan TIR'ın çarpması sonucu üçüncü kez yıkıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay, okul çevresindeki tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Veliler, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması için yetkililerden kalıcı çözüm bekliyor. Olay, Reyhanlı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki okulun çevresinde meydana geldi. Park eden ve dar alanda manevra yapmaya çalışan TIR'ların çarpması nedeniyle okulun köşe duvarı daha önce de yıkıldı. Son olayla birlikte duvar üçüncü kez zarar gördü.

(Foto: İHA) TIR'ların dönüş yapmakta zorlandığı dar alanda yaşanan kazalar, öğrenciler için de risk oluşturuyor. Veliler, olası bir facianın önüne geçilmesi amacıyla okul çevresine bariyer yerleştirilmesini veya araç girişini engelleyecek düzenlemeler yapılmasını talep ediyor. TIR'ın manevra sırasında okul duvarına çarptığı ve duvarın yıkıldığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

(Foto: İHA) "ÇOCUKLARIMIZIN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI" Okul duvarının daha önce de yıkıldığını belirten mahalle sakini Hasan İkiz, yaşanan tehlikeye dikkat çekerek yetkililere çağrıda bulundu. Olayın ilk kez yaşanmadığını vurgulayan İkiz, "Bu olay ilk kez yaşanmıyor, duvar üçüncü kez yıkılıyor. Çocuklarımız burada okuyor. Yarın bir gün çocuklarımız duvarın dibinde otururken benzer bir olay yaşanabilir. Duvarın çocukların üzerine yıkılması halinde bunun sorumlusu kim olacak?" dedi.