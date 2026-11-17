Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaklaşan kış mevsimi öncesi yiyecek aramak için ilçe merkezine inen 3 ayı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde görülen 3 ayı, çöp konteynerini devirerek yiyecek aradı. Ayılar, etraflarını saran köpeklerden kaçarak uzaklaştı.

KIŞ UYKUSU ÖNCESİ YİYECEK ARADILAR

Yaklaşan kış mevsimi nedeniyle kış uykusuna yatmaya hazırlanan 3 ayı, dün gece geç saatlerde Üniversite TOKİ Konutları çevresinde görüldü. Çöp konteynerini devirerek yiyecek arayan ayıların etrafını bir anda köpekler sardı.

KÖPEKLERDEN KAÇARAK UZAKLAŞTILAR

Birinin diğerlerinden daha iri olduğu görülen ayılar, bir süre çevrede gezindikten sonra köpeklerden kaçarak uzaklaştı. O anlar, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.