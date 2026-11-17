Avcılar'da yolun ortasında ellerini bağlayıp trafiği kilitledi!
İstanbul Avcılar’da yolun ortasında yürüyüp bekleyen bir yaya, araçların geçişini engellemeye çalıştı. Hem kendi hayatını hem de trafik güvenliğini tehlikeye atan yayanın hareketleri, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde yolun ortasında yürüyen ve araçları durdurmaya çalışan bir yaya, hem kendi hayatını hem de trafik güvenliğini tehlikeye attı. Sürücüleri zaman zaman rahatsız eden yayanın hareketleri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
YOLUN ORTASINDA DURUP ARAÇLARI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI
Olay, Tahtakale Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi'nde meydana geldi. Yolun ortasında duran bir yaya, araçların geçişini engellemeye ve sürücüleri durdurmaya çalıştı.
UZUN SÜRE YOLDA BEKLEDİ
Zaman zaman ellerini arkasında bağlayarak yolun ortasında yürüyen yaya, zaman zaman da kollarını bağlayıp uzun süre bekledi. Araçların geçişini engellemeye çalışan yaya, daha sonra kaldırıma çıkarak beklemeye devam etti.
O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Ne yapmak istediği anlaşılamayan yayanın hareketleri, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.