İstanbul'un Avcılar ilçesinde yolun ortasında yürüyen ve araçları durdurmaya çalışan bir yaya, hem kendi hayatını hem de trafik güvenliğini tehlikeye attı. Sürücüleri zaman zaman rahatsız eden yayanın hareketleri, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.