Adana'da platonik aşk beslediği Nurseli Sezer'i evinin önünde 8 yerinden bıçaklayan Ramazan S. ilk kez hakim karşısına çıktı. Pişman olduğunu söyleyerek özür dileyen sanık, akıl sağlığının yerinde olmadığını öne sürdü. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı şubat ayına erteledi.

Adana'da 27 yaşındaki Nurseli Sezer'i evinin önünde 8 yerinden bıçaklayan Ramazan S., ilk kez hakim karşısına çıktı. "Akli melekelerim yerinde değil" diyerek pişman olduğunu ve özür dilediğini söyleyen sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Genç kadın ise saldırının planlı olduğunu belirterek sanığın akıl sağlığına ilişkin savunmasına tepki gösterdi. PLATONİK AŞK DEHŞETİNDE İLK DURUŞMA! EVİNİN ÖNÜNDE PUSU KURUP 8 YERİNDEN BIÇAKLADI Olay, 8 Haziran'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 28 yaşındaki Ramazan S., platonik aşk beslediği Nurseli Sezer'in evinin önünde beklemeye başladı. Genç kadının eve geldiğini gören Ramazan S., önce Sezer'e sarıldı, ardından yanındaki bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden 8 kez bıçakladı. Saldırının ardından kaçan şüpheli, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay sonrasında yakalanarak tutuklandı. Boynundan, başından, akciğerinden, omzundan ve kolundan yaralanan Nurseli Sezer'e ilk müdahaleyi komşusu olan doktor yaptı. Hastaneye kaldırılan genç kadın, 2 günü entübe olmak üzere toplam 10 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Ramazan S. hakkında "tasarlayarak kadına karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 21 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

(Foto: İHA) "AKLİ MELEKELERİM YERİNDE DEĞİL" Tutuklu sanık Ramazan S., Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Olay günü Nurseli Sezer'in evinin önüne giderek beklediğini anlatan sanık, yanında daha önceden temin ettiği bıçağın bulunduğunu söyledi. Ramazan S., savunmasında, "Onu görünce hiçbir şey demeden saldırdım ancak benim akli melekelerim yerinde değil. Böyle bir şey yaptığım için pişmanım, özür dilerim." ifadelerini kullandı.

(Foto: İHA) NURSELİ SEZER'DEN SANIKIN SAVUNMASINA TEPKİ Duruşmanın ardından gazetecilere konuşan Nurseli Sezer, sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığı yönündeki savunmasına tepki gösterdi. Sanığın pişman olduğunu söyleyerek özür dilediğini aktaran Sezer, saldırının bilinçli şekilde gerçekleştirildiğini savundu. Sezer, "Tüm Türkiye olayı gördü, izlediniz. Akli dengesi yerinde olmayan birisi böyle bir şeyi planlamayarak yapmış olamaz. Bunu diyeceğini biliyordum. Çok üzgünüm, dava şubat ayına ertelendi." dedi.