Rize'de korkutan heyelan! Toprak kayması kamerada: 3 ev daha tahliye edildi
Rize'nin Çayeli ilçesinde 2024 yılında 3 evin yıkıldığı heyelan bölgesinde, son günlerde etkili olan sağanak sonrası toprak hareketliliği yeniden başladı. Yamaçtan kopan toprak kütlelerinin akma anı dron kamerasına yansırken, risk altındaki 3 ev daha tahliye edildi.
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünde, 2024 yılında 3 evin yıkıldığı heyelan bölgesinde toprak hareketliliği yeniden başladı. Son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından yamaçta irili ufaklı toprak kaymaları meydana geldi. Heyelan riski nedeniyle 3 ev daha tahliye edilirken, yamaçtan kopan toprak kütlelerinin akma anı dron kamerasıyla görüntülendi.
2024 YILINDA 3 EV YIKILMIŞTI
Çayeli ilçesine bağlı Derecik köyünün Balcılar mevkisindeki yamaçta, 2024 yılında etkili olan sağanak yağışların ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütlesi, önüne kattığı 3 evi yıkarak derenin üzerini kapattı. Köy yolunun ulaşıma kapandığı bölgede ekipler çalışma başlattı. Günler süren çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Daha önce, 2021 yılında alınan tahliye kararı doğrultusunda evlerin boşaltılmış olması sayesinde afette can kaybı yaşanmadı.
HEYELAN YENİDEN BAŞLADI! 3 EV DAHA TAHLİYE EDİLDİ
Kent genelinde son günlerde etkili olan sağanak yağışların ardından aynı bölgede toprak hareketliliği yeniden başladı. Yağışlarla birlikte suya doyan yamaçta irili ufaklı toprak kaymaları meydana geldi.
Köylülerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgede inceleme yapan ekipler, tahliye alanını genişletti. Heyelan riski altında bulunan 3 ev daha tahliye edildi. Yağışların sona ermesinin ardından heyelan bölgesindeki toprak akışı dururken, büyük bölümü kopan yamaçta yaşanan toprak kaymaları ve sonrasındaki görüntüler dron kamerasına yansıdı.
"SON 3 GÜNDÜR BÜYÜK TOPRAK KAYMALARI VAR"
Derecik köyü Muhtarı Ramazan Küçüksarı, bölgede zaman zaman toprak hareketliliğinin devam ettiğini belirterek, "2 yıl önce tabii burada köy tarihimizin belki de en büyük afetini yaşadık. O günden sonra aradan 2 yıl geçti, herhangi 1 şey yaşanmadı. Fakat son 3 gündür üst üste sürekli büyük toprak kaymaları var orada. 2024 yılında zaten oradaki evler tahliye olmuştu, herhangi bir can kaybımız olmadı, 4 ev tahliye edilmiş, bunlardan 3 evimiz yıkılmıştı. Şimdi yukarıda yine evlerimiz var, vatandaşlarımızı uyardık; onların boşaltılması konusunda vatandaşları bilgilendirdik, şu an evlerinde yok ama toprak kaymalarımız devam ediyor" dedi.
"DEVLETİN ÇİZDİĞİ NOKTA NEYSE TAM O ŞEKİLDE KOPMA OLDU"
Heyelanın daha önce hazırlanan raporda belirtilen bölgede meydana geldiğini anlatan Küçüksarı, "Sürekli bölgeyi takip ediyoruz her gün. Son yaşanan kopma neticesinde zaten bütün evler tahliye edildi, edilmesi de iyi oldu. Çünkü neden? 2021 yılında tahliye kararları verilmişti, afet 2024'te yaşandı; tam da o bölgede, nasıl çizilmişse bölge o şekilde oldu. Biz vatandaşları aradık, bilgilendirdik, evlerde oturmamaları konusunda uyarılarımızı yaptık, onlar da evlerinde değiller şu an. Daha önce 'Biraz ister istemez hani, 'Burası benim yerim, yurdum sağlamdır, iyidir' diye düşünen vatandaşlarımız da oldu. Ama neticede devletimizin verdiği karar daha isabetli oldu. Tam da çizdiği nokta neyse tam o şekilde koptu" diye konuştu.
"O EVLER BOŞALTILMASAYDI, ÇOK ACI DURUM OLABİLİRDİ"
Köy sakinlerinden Adem Külünkoğlu da evlerin tahliye edilmesiyle olası can kayıplarının önüne geçildiğini belirterek, "Muhtemelen yine kopmalar oluyor. Burası eskiden beri kopuyormuş, maalesef gidiyor ama bu tarafta bir şey yok, o taraf gelmek üzere. Devamlı burası çığ alanı, heyelan bölgesi eskiden beri. Eskiden böyle devlet bir şey etmiyordu, kopan yer kopuyordu ama şimdi devlet anında yardım ediyor; AFAD geliyor, herkes geliyor. Ama eskiden öyle değildi. O evler boşaltılmasaydı, çok acı durum olabilirdi. Çünkü ölüm her zaman sevilmez ama insanlar orada ölebilirdi" dedi.