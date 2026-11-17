Derecik köyü Muhtarı Ramazan Küçüksarı, bölgede zaman zaman toprak hareketliliğinin devam ettiğini belirterek, "2 yıl önce tabii burada köy tarihimizin belki de en büyük afetini yaşadık. O günden sonra aradan 2 yıl geçti, herhangi 1 şey yaşanmadı. Fakat son 3 gündür üst üste sürekli büyük toprak kaymaları var orada. 2024 yılında zaten oradaki evler tahliye olmuştu, herhangi bir can kaybımız olmadı, 4 ev tahliye edilmiş, bunlardan 3 evimiz yıkılmıştı. Şimdi yukarıda yine evlerimiz var, vatandaşlarımızı uyardık; onların boşaltılması konusunda vatandaşları bilgilendirdik, şu an evlerinde yok ama toprak kaymalarımız devam ediyor" dedi.

Derecik köyünde sağanak yağışların ardından toprak hareketliliği başladı. (DHA)

"DEVLETİN ÇİZDİĞİ NOKTA NEYSE TAM O ŞEKİLDE KOPMA OLDU"

Heyelanın daha önce hazırlanan raporda belirtilen bölgede meydana geldiğini anlatan Küçüksarı, "Sürekli bölgeyi takip ediyoruz her gün. Son yaşanan kopma neticesinde zaten bütün evler tahliye edildi, edilmesi de iyi oldu. Çünkü neden? 2021 yılında tahliye kararları verilmişti, afet 2024'te yaşandı; tam da o bölgede, nasıl çizilmişse bölge o şekilde oldu. Biz vatandaşları aradık, bilgilendirdik, evlerde oturmamaları konusunda uyarılarımızı yaptık, onlar da evlerinde değiller şu an. Daha önce 'Biraz ister istemez hani, 'Burası benim yerim, yurdum sağlamdır, iyidir' diye düşünen vatandaşlarımız da oldu. Ama neticede devletimizin verdiği karar daha isabetli oldu. Tam da çizdiği nokta neyse tam o şekilde koptu" diye konuştu.