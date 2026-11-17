Meteoroloji saat verdi: 13 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'da bugün sağanak yarın fırtına var
Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 13 il için sarı kodlu alarm verdi. Marmara ve Ege'de kuvvetli sağanak, Hatay ve İskenderun'da hortum riski bekleniyor. A Haber canlı yayınına katılan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul'da sıcaklıkların 22-23 dereceye çıkacağını, pazar gününden itibaren 11-12 dereceye düşeceğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 13 il için sarı kodlu alarm verirken Marmara ve Ege'de kuvvetli sağanak, Hatay ve İskenderun'da ise hortum riskine karşı kritik uyarılar yapıldı. İstanbul'da bugün sağanak, yarından itibaren ise lodosla birlikte fırtına beklenirken sıcaklıkların önce 22-23 derecelere yükseleceği, pazar gününden itibaren ise sert bir düşüşle 11-12 derecelere gerileyeceği bildirildi. A Haber canlı yayınında son durumu değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, bu hafta sık sık cephe geçişlerinin yaşanacağını ve ayın 21-22'sinden sonra ülke genelinde daha serin bir periyoda girileceğini açıkladı.
MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI
Sabah saatleri itibarıyla Marmara Bölgesi ve Çanakkale Boğazı'nda etkisini gösteren yağışlar, kuzeyli rüzgarlarla birlikte Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul ve Sakarya hattında görülürken İzmir'in kuzey kesimlerinde de yağışlı hava etkili oluyor. Yurdun diğer kesimlerinde ise sabah saatlerinde açık ve sakin bir hava hakimken günün ilerleyen saatleriyle birlikte yağışlı sistemin etki alanını genişleteceği belirtiliyor.
Marmara'daki son tabloyu A Haber yayınında değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Marmara Bölgesi'nde şu saatler itibarıyla yağış geçişlerini görmeye başladık. Özellikle Trakya'da gece saatlerinde başlayan, zaman zaman etkisini artıran ama şu saatler itibarıyla daha çok Karadeniz kıyılarına doğru kaymış olan yağışları görüyoruz. İstanbul'da da yağış geçişleri oluştu ama çok kuvvetli değildi. Bugün gün içerisinde yağışlar Marmara'da etkisini sürdürecek. Önümüzdeki saatler itibarıyla yağışın etkisinin biraz daha artmasını tahmin ediyoruz. İlerleyen saatlerde özellikle İstanbul'la birlikte Marmara'nın güneyi, orta ve doğu kesimleri bu yağışların etkisinde kalacak. Kuzey Ege'de de yağışları bugün öğle saatlerine kadar göreceğiz" ifadelerini kullandı.
SİSTEM HIZLA DOĞUYA KAYIYOR: YÜKSEKLERE KAR GELİYOR
Öğleden sonra yağışlı sistemin doğuya doğru çok hızlı bir şekilde hareket edeceğini belirten uzmanlar, bu yapının çok sert bir soğuk hava getirmediğine dikkat çekiyor. Sistemin ilerleyişine ilişkin detayları paylaşan Adil Tek, "Bu gelen sistem biraz Balkanlar üzerinden sarktı ama çok sert bir soğuğu yok. Yani sıcaklıklarda çok sert düşüşler yok; daha ılıman, mevsim normalleri değerlerinde sıcaklıklarımız. Rüzgar da çok kuvvetli değil, bugün genel olarak en yüksek değerleri 30-40 kilometreye kadar çıkıyor, bazı yerlerde daha düşük değerlerde. Sistem hızlıca doğuya doğru kayarak Batı Karadeniz'i, İç Anadolu'nun kuzeyini etkisi altına alacak. İlerleyen saatlerde ve akşam saatlerinde Doğu Anadolu, Karadeniz geneli, Akdeniz'in doğusuyla birlikte Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu ve kuzeyinde yağışları göreceğiz. Gece saatlerindeki yağışlar Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde gece ve yarın için kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacak" sözleriyle aktardı.
İSTANBUL'DA YARIN LODOS VE FIRTINA: ÖNCE 22-23 DERECE, SONRA SERT DÜŞÜŞ!
Meteoroloji'nin uyarılarına göre İstanbul'da bugün sağanak yağış beklenirken yarından itibaren lodosun etkili olmasıyla birlikte fırtına görülecek ve sıcaklıklar 22 dereceye kadar çıkacak. Öte yandan Hatay ve İskenderun çevreleri için ise hortum riskine karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
Hafta sonuna kadar sıcaklıkların artış göstereceğini ve ardından sert düşeceğini vurgulayan Adil Tek, "Sıcaklıklar hafta sonuna kadar artış gösterdi. Bu yağışlı sistem hızlıca doğuya doğru kaymaya başladı ama yine yarın akşam saatlerinde tekrar Orta Akdeniz'den gelecek olan yağış var. Cuma, cumartesi ve pazar günü yağış geçişlerini sıklıkla göreceğiz. Sıklıkla cephe geçişleri var, bu cephe geçişleri bu hafta sık sık görülecek. Sıcaklıklardaki düşüş hafta sonu itibarıyla yani pazar gününden itibaren düşecek. İstanbul'da cuma, cumartesi sıcaklık değerleri 22-23 derecelere kadar çıkıyor. Normalde bu mevsim için 17-18 derece olan ortalamanın 5-6 derece üzerine çıkan değerler var ama pazar gününden itibaren sıcaklık değerleri düşecek, tekrar 11-12 derecelere kadar inecek. Gece sıcaklıkları da 7-8 derecelere kadar iniyor. Ayın 21'inden, 22'sinden sonra kasımın son periyodunda ülke geneli için daha serin bir periyoda gireceğiz. Kar yağışı haberlerini de duymaya başlayacağız ama tabii ki bu İstanbul ve İzmir için çok geçerli değil. Kar yağışlarını yüksek kesimler için daha çok konuşacağız" ifadelerini kullandı.