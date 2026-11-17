Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 13 il için sarı kodlu alarm verirken Marmara ve Ege'de kuvvetli sağanak, Hatay ve İskenderun'da ise hortum riskine karşı kritik uyarılar yapıldı. İstanbul'da bugün sağanak, yarından itibaren ise lodosla birlikte fırtına beklenirken sıcaklıkların önce 22-23 derecelere yükseleceği, pazar gününden itibaren ise sert bir düşüşle 11-12 derecelere gerileyeceği bildirildi. A Haber canlı yayınında son durumu değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, bu hafta sık sık cephe geçişlerinin yaşanacağını ve ayın 21-22'sinden sonra ülke genelinde daha serin bir periyoda girileceğini açıkladı.

MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI

Sabah saatleri itibarıyla Marmara Bölgesi ve Çanakkale Boğazı'nda etkisini gösteren yağışlar, kuzeyli rüzgarlarla birlikte Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul ve Sakarya hattında görülürken İzmir'in kuzey kesimlerinde de yağışlı hava etkili oluyor. Yurdun diğer kesimlerinde ise sabah saatlerinde açık ve sakin bir hava hakimken günün ilerleyen saatleriyle birlikte yağışlı sistemin etki alanını genişleteceği belirtiliyor.

Marmara'daki son tabloyu A Haber yayınında değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Marmara Bölgesi'nde şu saatler itibarıyla yağış geçişlerini görmeye başladık. Özellikle Trakya'da gece saatlerinde başlayan, zaman zaman etkisini artıran ama şu saatler itibarıyla daha çok Karadeniz kıyılarına doğru kaymış olan yağışları görüyoruz. İstanbul'da da yağış geçişleri oluştu ama çok kuvvetli değildi. Bugün gün içerisinde yağışlar Marmara'da etkisini sürdürecek. Önümüzdeki saatler itibarıyla yağışın etkisinin biraz daha artmasını tahmin ediyoruz. İlerleyen saatlerde özellikle İstanbul'la birlikte Marmara'nın güneyi, orta ve doğu kesimleri bu yağışların etkisinde kalacak. Kuzey Ege'de de yağışları bugün öğle saatlerine kadar göreceğiz" ifadelerini kullandı.