Kartal'daki feci kazada pes dedirten gelişme! Evlatlarını kaybeden aileye 300 bin liralık icra şoku
İstanbul Kartal'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen 22 yaşındaki Elif Efsun Ercan'ın kullandığı lüks otomobilin çarpması sonucu 25 yaşındaki Taner Akpınar hayatını kaybetmiş, 19 yaşındaki stajyer hemşire Güler Korkmaz ise yaralanmıştı. Evlatlarının kaybıyla büyük acı yaşayan aile, bu kez evlerine sigorta şirketinden gönderilen 300 bin liralık araç hasarı raporu ve icra bildirimiyle sarsıldı.
Kaza, 3 Kasım Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Kartal Turgut Özal Bulvarı olarak bilinen sahil yolunun Pendik istikametinde meydana geldi.
İddiaya göre, kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen 22 yaşındaki Elif Efsun Ercan'ın kullandığı lüks otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Taner Akpınar (25) ile 19 yaşındaki stajyer hemşire Güler Korkmaz'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak başını yere çarpan Akpınar'ın beyin kanaması geçirdiği, kol ve bacaklarında ise kırıklar oluştuğu öğrenildi.
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Kazada yaralanan iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde 5 gün boyunca tedavi gören Taner Akpınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 Kasım'da hayatını kaybetti.
Akpınar'ın cenazesi, işlemlerinin ardından Tuzla'da toprağa verildi. Gaziantep'ten gelerek Tuzla Devlet Hastanesi'nde staj yapan Güler Korkmaz'ın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.