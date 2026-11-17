Hayatını kaybeden Taner Akpınar'ın babası Hüsnü Akpınar, yaşadıkları duruma tepki göstererek şunları söyledi:

"Benim evladım toprağın altında, sen benden 300 bin lira istiyorsun. Bana bunun yerine mahkeme kararı gelmesi gerekiyordu. 'Şu tarihte ceza mahkemeniz başladı.' şeklinde bir bildirim gelmesi gerekiyordu. 300 bin lira büyük bir para değil ama önemli olan, bu acıyı ve kederi yaşayan insanlara böyle bir kâğıt göndermemeniz. Kaza olarak geçiştirilmesin, bu bir cinayettir. Adalet bir an önce yerine gelsin. Ben bir yıl daha beklemeyeyim."