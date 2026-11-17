Çorum’da arkadaşlarının iki gündür ulaşamadığı 77 yaşındaki Yalçın Özceylan, evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından eve giren ekipler, yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'da kendisinden iki gündür haber alınamayan 77 yaşındaki Yalçın Özceylan, evinde ölü bulundu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, kapının açılmasının ardından yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 2. Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalçın Özceylan'dan (77) iki gündür haber alamayan arkadaşları, durumundan endişelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İTFAİYE KAPIYI AÇTI, EKİPLER CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasının ardından eve giren ekipler, Özceylan'ı hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 77 yaşındaki adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Yalçın Özceylan'ın cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.